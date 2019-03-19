CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столичному аеропорті Ірану, в Тегерані всередині літака спалахнула пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірані загорівся літак із сотнею пасажирів на борту
Постраждалих в результаті події немає
Фото: wikipedia.org
Літак загорівся близько 21:00 за місцевим часом. До нього направили десять машин швидкої допомоги, повідомляє "Українська правда".
"Точних даних про кількість жертв немає", - повідомили в департаменті з надзвичайних ситуацій.
Пізніше там уточнили, що постраждали в результаті події немає.
Під час пожежі на борту лайнера були 100 чоловік. Пожежники продовжують боротися з вогнем.
Зазначається, що пасажирський літак під час посадки не розкрив шасі. Попередньо встановлено, що пожежа почалась після приземлення.
Нагадуємо, що 10 березня пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 157 пасажирами на борту розбився, рухаючись з Ефіопії до столиці Кенії - Найробі.
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