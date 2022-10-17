НОВИНИЦя новина має політичні амбіції і поширюється західними джереламия, сказали у МСЗ ІрануПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірані заявили, що не надавали росії безпілотники для війни в Україні
Фото: reuters.com
У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили у понеділок, що Тегеран не передавав росії безпілотники для використання у війні проти України.
Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої пресконференції, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
"Опублікована новина про те, що Іран надав росії безпілотники, має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Ми не надавали зброю жодній стороні воюючих країн", - сказав Канаані.
Командування Повітряних сил ЗСУ у понеділок повідомили, що зранку 17 жовтня протиповітряна оборона ліквідувала 11 дронів-камікадзе "Shahed-136". Ці дрони виробляються Іраном і використовуються російськими військовими під назвою "Герань-2".
У Києві під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва, загалом повідомлялося про 4 прильоти.
Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Іран несе пряму відповідальність за вбивства українців.
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17 10 2022 17:22 МЕДІА
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