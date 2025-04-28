В іранському порту знову зросла кількість загиблих та поранених внаслідок вибуху

Число пострадавших сягнуло 1200 осіб.

Число загиблих після вибуху в найбільшому комерційному порту Ірану, Шахід Раджаї в місті Бандар-Аббас, зросла до 40, ще 1200 людей зазнали поранень.

Про це інформує Reuters.

Кількість загиблих у результаті потужного вибуху в найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас зросло щонайменше до 40 осіб, і ще понад 1200 людей зазнали поранень.

Речник уряду Ірану Фатеме Мохаджерані застеріг від передчасних спекуляцій.

Він також заявив, що остаточні оцінки трагедії будуть відомі після розслідування. Недбалість часто називалася причиною у серії смертельних інцидентів, які вдарили по енергетичній та промисловій інфраструктурі Ірану за останні роки.

Видання додає, що у понеділок іранська влада оголосила день національної жалоби, а у провінції Гормозган, де стався вибух, будуть ще два додаткові дні жалоби. Президент Пезешкіан відвідав місце вибуху в неділю.

"Ми приїхали, щоб побачити і почути з перших вуст, чи є щось або будь-яка проблема, яку уряд може вирішити", - заявив він.

Днями Пезешкіан наказав провести розслідування причин вибуху, направивши до регіону міністра внутрішніх справ країни.

Тоді як речник міністерства оборони Реза Талаї-Нік пізніше заявив державному телебаченню, що "в цьому районі не було імпортованих чи експортованих вантажів для військового палива чи військового використання".

Нагадаємо, що в суботу, 26 ківтня, в порту Ірану пролунав вибух. Є загиблі та поранені.