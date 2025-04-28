В іранському порту знову зросла кількість загиблих та поранених внаслідок вибуху
Число загиблих після вибуху в найбільшому комерційному порту Ірану, Шахід Раджаї в місті Бандар-Аббас, зросла до 40, ще 1200 людей зазнали поранень.
Про це інформує Reuters.
Кількість загиблих у результаті потужного вибуху в найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас зросло щонайменше до 40 осіб, і ще понад 1200 людей зазнали поранень.
Речник уряду Ірану Фатеме Мохаджерані застеріг від передчасних спекуляцій.
Він також заявив, що остаточні оцінки трагедії будуть відомі після розслідування. Недбалість часто називалася причиною у серії смертельних інцидентів, які вдарили по енергетичній та промисловій інфраструктурі Ірану за останні роки.
Видання додає, що у понеділок іранська влада оголосила день національної жалоби, а у провінції Гормозган, де стався вибух, будуть ще два додаткові дні жалоби. Президент Пезешкіан відвідав місце вибуху в неділю.
"Ми приїхали, щоб побачити і почути з перших вуст, чи є щось або будь-яка проблема, яку уряд може вирішити", - заявив він.
Днями Пезешкіан наказав провести розслідування причин вибуху, направивши до регіону міністра внутрішніх справ країни.
Тоді як речник міністерства оборони Реза Талаї-Нік пізніше заявив державному телебаченню, що "в цьому районі не було імпортованих чи експортованих вантажів для військового палива чи військового використання".
Нагадаємо, що в суботу, 26 ківтня, в порту Ірану пролунав вибух. Є загиблі та поранені.