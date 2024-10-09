В Ірландії скасували надання безкоштовного житла для українських біженців
З березня наступного року біженцям з України, які приїдуть до Ірландії, не надаватимуть житло.
Такі пропозиції розробляють високопосадовці уряду країни, пише The Irish Times.
В країні планують зменшити кількість українців, які отримують безкоштовне житло від держави.
В першу чергу будуть виселяти з державного житла українців, які живуть там найдовше.
"Минулого тижня Кабінету Міністрів повідомили, що наразі вивчаються "політичні важелі" для зменшення кількості українців, які перебувають у державному житлі, та стимулювання переїзду до самостійного життя. Перелік можливих заходів, які обговорюються високопосадовцями, також включає припинення надання житла українцям, чий дохід перевищує певний поріг, визначений на основі економічного профілювання", - пише видання.
Протягом останніх місяців кількість українців, які перебувають у державних притулках зменшилася - до 35 833 осіб.
Ще рік тому ця цифра складала 58 830 людей.
Україхнські біженці мають право на тимчасовий захист згідно з директивою, яка дозволяє їм жити та працювати в країнах Євросоюзу.
Але термін дії цієї директиви завершується у березні 2026 року. Тому за останні місяці уряд Ірландії скоротив соціальні виплати і обмежив проживання новоприбулих біженців до 90 днів.
"Урядовці також розглядають можливість скасування права на повторне проживання в державному житлі, якщо ліжко-місце, надане за схемою застави, зламається або хтось повернеться до Ірландії після перебування за кордоном", - йдеться в матеріалі.
Крім того, Норвегія посилила правила надання притулку для українців з окремих регіонів.
Нещодавно ми також писали, що ООН не має достатньо грошей, необхідних для допомоги українцям цієї зими.