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В Ірландії скасували надання безкоштовного житла для українських біженців

09 жовтня 2024, 14:12
В Ірландії скасували надання безкоштовного житла для українських біженців
Фото: travelchannel.com
Це має стимулювати українців самостійно орендувати житло.

З березня наступного року біженцям з України, які приїдуть до Ірландії, не надаватимуть житло. 

Такі пропозиції розробляють високопосадовці уряду країни, пише The Irish Times

В країні планують зменшити кількість українців, які отримують безкоштовне житло від держави. 

В першу чергу будуть виселяти з державного житла українців, які живуть там найдовше. 

"Минулого тижня Кабінету Міністрів повідомили, що наразі вивчаються "політичні важелі" для зменшення кількості українців, які перебувають у державному житлі, та стимулювання переїзду до самостійного життя. Перелік можливих заходів, які обговорюються високопосадовцями, також включає припинення надання житла українцям, чий дохід перевищує певний поріг, визначений на основі економічного профілювання", - пише видання. 

Протягом останніх місяців кількість українців, які перебувають у державних притулках зменшилася - до 35 833 осіб. 

Ще рік тому ця цифра складала 58 830 людей.

Україхнські біженці мають право на тимчасовий захист згідно з директивою, яка дозволяє їм жити та працювати в країнах Євросоюзу. 

Але термін дії цієї директиви завершується у березні 2026 року. Тому за останні місяці уряд Ірландії скоротив соціальні виплати і обмежив проживання новоприбулих біженців до 90 днів. 

"Урядовці також розглядають можливість скасування права на повторне проживання в державному житлі, якщо ліжко-місце, надане за схемою застави, зламається або хтось повернеться до Ірландії після перебування за кордоном", - йдеться в матеріалі.

Крім того, Норвегія посилила правила надання притулку для українців з окремих регіонів

Нещодавно ми також писали, що ООН не має достатньо грошей, необхідних для допомоги українцям цієї зими.

 

ірландіябіженцівійна в Україні

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