Це має стимулювати українців самостійно орендувати житло.

З березня наступного року біженцям з України, які приїдуть до Ірландії, не надаватимуть житло.

Такі пропозиції розробляють високопосадовці уряду країни, пише The Irish Times.

В країні планують зменшити кількість українців, які отримують безкоштовне житло від держави.

В першу чергу будуть виселяти з державного житла українців, які живуть там найдовше.

"Минулого тижня Кабінету Міністрів повідомили, що наразі вивчаються "політичні важелі" для зменшення кількості українців, які перебувають у державному житлі, та стимулювання переїзду до самостійного життя. Перелік можливих заходів, які обговорюються високопосадовцями, також включає припинення надання житла українцям, чий дохід перевищує певний поріг, визначений на основі економічного профілювання", - пише видання.

Протягом останніх місяців кількість українців, які перебувають у державних притулках зменшилася - до 35 833 осіб.

Ще рік тому ця цифра складала 58 830 людей.

Україхнські біженці мають право на тимчасовий захист згідно з директивою, яка дозволяє їм жити та працювати в країнах Євросоюзу.

Але термін дії цієї директиви завершується у березні 2026 року. Тому за останні місяці уряд Ірландії скоротив соціальні виплати і обмежив проживання новоприбулих біженців до 90 днів.

"Урядовці також розглядають можливість скасування права на повторне проживання в державному житлі, якщо ліжко-місце, надане за схемою застави, зламається або хтось повернеться до Ірландії після перебування за кордоном", - йдеться в матеріалі.

Крім того, Норвегія посилила правила надання притулку для українців з окремих регіонів.

Нещодавно ми також писали, що ООН не має достатньо грошей, необхідних для допомоги українцям цієї зими.