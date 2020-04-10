В Ірландії випадково знайшли найрідкіснішу папороть у Європі

До цього рослину бачили хіба на Ямайці та Кубі

Ірландський ботанік Рорі Год випадково виявив в одному з природних парків країни рідкісну тропічну папороть виду Stenogrammitis myosuroides. Досі її бачили лише за кілька тисяч кілометрів від Європи за Атлантичним океаном.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Товариство ботаніків Великої Британії та Ірландії.

Рідкісну для європейських широт папороть науковець виявив випадково під час збору рослин у природному парку в місті Кілларні, що на південному заході Ірландії. Те, що рослина належить саме до виду Stenogrammitis myosuroides, підтвердив аналіз у лабораторії у США.

«Ця нова папороть, яка навіть не має назви англійською, є єдиним представником свого підроду, а найближче відоме нам місце, де вона росте, розташоване по інший бік Атлантичного океану — в іншому біокліматичному регіоні», — пояснює Год.

Ботанік припускає, що папороть не могли випадково занести з інших регіонів, наприклад під час подорожей. А це означає, що вона тут росла протягом тисяч років — і при цьому численні науковці весь цей час просто не помічали її. Або ж вона свідчить про глобальні зміни клімату, які не оминули й Ірландію.

«Це знахідка показує важливість Атлантичного краю Європи: там вологий помірний клімат, сприятливий для низки видів, які в інших частинах Європи просто не змогли б вижити», — додає Рорі Год.

Папороті на Землі виникли близько 360 мільйонів років тому. Перші папороті були великими деревоподібними рослинами, які складали основу рослинного покриву нашої планети. Нині ж збереглися лише невеликі папороті. Деякі з них використовують як кімнатні рослини.

Також буде цікаво: На дахах автобусних зупинок у Нідерландах висадили польові рослини, - ФОТО