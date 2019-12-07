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На дахах автобусних зупинок у Нідерландах висадили польові рослини, - ФОТО

У нідерландському місті Утрехт на дахах автобусних зупинок висадили зелені насадження седуму в подарунок бджолам
Екодекором обладнали 316 зупинок.
На дахах автобусних зупинок у Нідерландах висадили польові рослини, - ФОТО Фото:platfor.ma

Такі клумби не лише підтримують біорізноманіття міста, зокрема медоносних бджіл і джмелів, а й вловлюють пил і зберігають дощову воду, йдеться в Platfor.ma.

Фото:platfor.ma

За дахами доглядають робітники, які їздять електричними транспортними засобами та поливають або удобрюють ті чи інші ділянки.

Крім рослин, автобусні зупинки обладнані енергоефективними світлодіодними ліхтарями та бамбуковими лавками.

Фото:platfor.ma

Екодахи – один із "зелених" проектів Утрехта. До кінця року міська влада має намір закупити 55 нових електричних автобусів, а до 2028 року отримати "чистий від викидів громадський транспорт".

Електроенергія, що використовується для живлення автобусів, надходить від місцевих вітряків.

Нагадаємо, напередодні уряд Франції з 2020 року має намір підвищити екологічний збір на авіаквитки. Залежно від типу квитка він становитиме від 1,5 до 18 євро.

Збір на квитки економ-класу всередині Франції та в межах Європи становитиме 1,5 євро, за межі Європи - 3 євро

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12 07 2019 14:59
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