На дахах автобусних зупинок у Нідерландах висадили польові рослини, - ФОТО
Такі клумби не лише підтримують біорізноманіття міста, зокрема медоносних бджіл і джмелів, а й вловлюють пил і зберігають дощову воду, йдеться в Platfor.ma.
Фото:platfor.ma
За дахами доглядають робітники, які їздять електричними транспортними засобами та поливають або удобрюють ті чи інші ділянки.
Крім рослин, автобусні зупинки обладнані енергоефективними світлодіодними ліхтарями та бамбуковими лавками.
Фото:platfor.ma
Екодахи – один із "зелених" проектів Утрехта. До кінця року міська влада має намір закупити 55 нових електричних автобусів, а до 2028 року отримати "чистий від викидів громадський транспорт".
Електроенергія, що використовується для живлення автобусів, надходить від місцевих вітряків.
Нагадаємо, напередодні уряд Франції з 2020 року має намір підвищити екологічний збір на авіаквитки. Залежно від типу квитка він становитиме від 1,5 до 18 євро.
Збір на квитки економ-класу всередині Франції та в межах Європи становитиме 1,5 євро, за межі Європи - 3 євро
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