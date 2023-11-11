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В Ісландії надзвичайний стан через ймовірне виверження вулкана

11 листопада 2023, 15:04
В Ісландії надзвичайний стан через ймовірне виверження вулкана
Фото: ВВС
Уряд Ісландії після серії потужних землетрусів на південно-західному півострові Рейк'янес оголосив надзвичайний стан через підвищену загрозу виверження вулкана Фаградальсф'ядль.

Про це повідомляє The Guardian.

Уряд наказав евакуюватися тисячам мешканців міста Гріндавік, який за 3 км на південний захід від району, де вчора були землетруси. 

Мерія міста має план евакуації на випадок виверження вулкана.

Вчора сталися два сильні землетруси, які відчувалися в столиці Рейк'явіку за 40 км, а також вздовж частини південного узбережжя країни.

Найбільший поштовх в Ісландії був магнітудою 5,2.

Через землетрус було пошкоджено дорогу, яка веде до Гріндавіка і наразі траса перекрита. 

За даними Ісландського метеорологічного бюро, з кінця жовтня на півострові зареєстровано 24 000 підземних поштовхів і майже 800 з них відбулись вчора. 

Бюро відзначило скупчення магми під землею на глибині близько 5 км. Якщо вона почне рухатися, це може призвести до виверження вулкана.

В Ісландії налічується 33 діючі вулканічні системи. Це найбільша кількість в Європі.

Нагадаємо, що два роки тому виверження вулкану в Ісландії стало центром незвичного туризму, там навіть продавали Хот-доги на лаві.

 

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