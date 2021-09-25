В Ісландії проходять парламентські вибори

Хоча Якобсдоттір залишається популярною, опитування показують, що її партія втратить підтримку, знаменуючи кінець її коаліції

В Ісландії в суботу відбуваються парламентські вибори, цьогоріч їхній результат може спричинити політичну нестабільність у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нинішня урядова коаліція, очолювана Рухом ліво-зелених прем’єр-міністра Катрін Якобсдоттір, отримала свій мандат, обіцяючи забезпечити стабільність після того, як ісландці п’ять разів голосували на виборах з 2007 по 2017 рік.

У 2017 році ліво-зелені, які називають себе "радикальною лівою партією", об'єдналися з неочікуваними партнерами - пробізнесовою Партією незалежності та правоцентристською Прогресивною партією, що викликало гнів деяких представників партії.

Хоча Якобсдоттір залишається популярною, опитування показують, що її партія втратить підтримку, знаменуючи кінець її коаліції. Підтримка Партії незалежності, найбільшої партії Ісландії, також зменшується, але результати виборів можуть надати експрем'єр-міністру Б'ярні Бенедіктсону мандат для формування нового уряду.

Роздроблений політичний ландшафт ускладнить формування нового уряду, але Якобсдоттір може прагнути до коаліції з іншими лівими партіями, які, як показують опитування громадськості, мають підтримку.

Загалом, за даними опитувань, в парламент Ісландії може потрапити 9 партій з десяти, що беруть участь у виборах.

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