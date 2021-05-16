В Ісландії виставили на продаж діючий вулкан. Уже є охочі його купити

Ісландська родина, яка володіє землею, на якій наприкінці березня активізувався вулкан Фаградальсф'ядль, вирішила цю ділянку продати.

Співвласниця земельної ділянки Анна Тордіс Гудмундсдоттир повідомила, що вже отримала дві пропозиції від потенційних покупців, повідомляє "Громадське". Вони кажуть, що зацікавлені у розвитку цього місця для туризму.

Тордіс Гудмундсдоттир є однією з 19 спадкоємців, які спільно володіють фермерським господарством Храун - саме там розташований вулкан.

Фахівці прогнозують, що цей вулкан може залишатися активним протягом багатьох років. Після його пробудження землевласники зв'язалися з владою, щоб забезпечити доступ до нового популярного туристичного місця. Власники заявляли, що не мають наміру обмежувати пішохідний рух своєю землею, якщо це не загрожуватиме безпеці людей.

В Ісландії закони дозволяють землевласникам вимагати платню за вхід на свою приватну територію, навіть якщо на ній є визначні природні пам'ятки. Однак прем'єр-міністерка країни Катрін Якобсдоттір повідомила, що хоч держава не планує купувати землю, але новим власникам не дозволять обмежувати доступ громадськості до ділянки.

"Держава вкладає кошти в забезпечення будівництва та доступу, але попередньою умовою є забезпечення доступу громадськості", - сказала Якобсдоттір.

Нагадаємо, що вулкан в Ісландії може вивергатися роками. З моменту первинного виверження лава постійно просочувалася з вулкана зі швидкістю від 5 до 10 кубічних метрів в секунду, сказав Тордарсон, потік, достатньо сильний для того, щоб лава не затверділа і не закрила тріщину.