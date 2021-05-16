В Ісландії виставили на продаж діючий вулкан. Уже є охочі його купити
Співвласниця земельної ділянки Анна Тордіс Гудмундсдоттир повідомила, що вже отримала дві пропозиції від потенційних покупців, повідомляє "Громадське". Вони кажуть, що зацікавлені у розвитку цього місця для туризму.
Тордіс Гудмундсдоттир є однією з 19 спадкоємців, які спільно володіють фермерським господарством Храун - саме там розташований вулкан.
Фахівці прогнозують, що цей вулкан може залишатися активним протягом багатьох років. Після його пробудження землевласники зв'язалися з владою, щоб забезпечити доступ до нового популярного туристичного місця. Власники заявляли, що не мають наміру обмежувати пішохідний рух своєю землею, якщо це не загрожуватиме безпеці людей.
В Ісландії закони дозволяють землевласникам вимагати платню за вхід на свою приватну територію, навіть якщо на ній є визначні природні пам'ятки. Однак прем'єр-міністерка країни Катрін Якобсдоттір повідомила, що хоч держава не планує купувати землю, але новим власникам не дозволять обмежувати доступ громадськості до ділянки.
"Держава вкладає кошти в забезпечення будівництва та доступу, але попередньою умовою є забезпечення доступу громадськості", - сказала Якобсдоттір.
Нагадаємо, що вулкан в Ісландії може вивергатися роками. З моменту первинного виверження лава постійно просочувалася з вулкана зі швидкістю від 5 до 10 кубічних метрів в секунду, сказав Тордарсон, потік, достатньо сильний для того, щоб лава не затверділа і не закрила тріщину.
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