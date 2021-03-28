Вулкан в Ісландії може вивергатися роками, його відвідали вже 10 тисяч людей

З моменту первинного виверження лава постійно просочувалася з вулкана зі швидкістю від 5 до 10 кубічних метрів в секунду

Вулкан в Ісландії, виверження якого почалося минулої п’ятниці, може продовжувати вивергати лаву роками, потенційно ставши новою туристичною пам'яткою на острові.

Тисячі ісландців з’їхалися до місця виверження на півострові Рейк’янес, приблизно за 30 кілометрів на південний захід від столиці, сподіваючись побачити фонтани лави і навіть приготувати їжу на розпеченій породі, повідомляє "Європейська правда".

"Це ідеальне туристичне виверження. Однак памятайте про застереження і не наближайтесь", - сказав професор вулканології з Університету Ісландії Торвальдур Тордарсон.

Щоб впоратися з накопиченням відвідувачів, влада Ісландії влаштувала 3,5-кілометрову пішохідну доріжку до місця виверження та патрулює територію.

"Люди приходили пішки з різних напрямків у цю місцевість", - повідомила Агуст Гуннар Гілфасон, керівник проєкту Департаменту цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями.

За оцінками Гілфасона, з вечора п'ятниці місце відвідали понад 10 тисяч людей, деякі з яких потребували порятунку через сувору погоду та подорожей без достатньої кількості їжі та належного одягу.

З моменту первинного виверження лава постійно просочувалася з вулкана зі швидкістю від 5 до 10 кубічних метрів в секунду, сказав Тордарсон, потік, достатньо сильний для того, щоб лава не затверділа і не закрила тріщину.

"Якщо вона опуститься нижче трьох кубічних метрів, дуже ймовірно, що виверження припиниться", - сказав Тордарсон.

Він порівняв потік лави з потоком виверження на Гаваях, яке розпочалося в 1983 році і продовжувалося протягом 35 років. "Це може закінчитися завтра, а може все ще тривати через кілька десятиліть", - додав він.

Нагадаємо, що виверження вулкану в Ісландії стало центром незвичного туризму