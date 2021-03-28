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Вулкан в Ісландії може вивергатися роками, його відвідали вже 10 тисяч людей

З моменту первинного виверження лава постійно просочувалася з вулкана зі швидкістю від 5 до 10 кубічних метрів в секунду
Вулкан в Ісландії, виверження якого почалося минулої п’ятниці, може продовжувати вивергати лаву роками, потенційно ставши новою туристичною пам'яткою на острові.
Вулкан в Ісландії може вивергатися роками, його відвідали вже 10 тисяч людей Фото: з вільних джерел

Тисячі ісландців з’їхалися до місця виверження на півострові Рейк’янес, приблизно за 30 кілометрів на південний захід від столиці, сподіваючись побачити фонтани лави і навіть приготувати їжу на розпеченій породі, повідомляє "Європейська правда".

"Це ідеальне туристичне виверження. Однак памятайте про застереження і не наближайтесь", - сказав професор вулканології з Університету Ісландії Торвальдур Тордарсон.

Щоб впоратися з накопиченням відвідувачів, влада Ісландії влаштувала 3,5-кілометрову пішохідну доріжку до місця виверження та патрулює територію.

"Люди приходили пішки з різних напрямків у цю місцевість", - повідомила Агуст Гуннар Гілфасон, керівник проєкту Департаменту цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями.

За оцінками Гілфасона, з вечора п'ятниці місце відвідали понад 10 тисяч людей, деякі з яких потребували порятунку через сувору погоду та подорожей без достатньої кількості їжі та належного одягу.

З моменту первинного виверження лава постійно просочувалася з вулкана зі швидкістю від 5 до 10 кубічних метрів в секунду, сказав Тордарсон, потік, достатньо сильний для того, щоб лава не затверділа і не закрила тріщину.

"Якщо вона опуститься нижче трьох кубічних метрів, дуже ймовірно, що виверження припиниться", - сказав Тордарсон.

Він порівняв потік лави з потоком виверження на Гаваях, яке розпочалося в 1983 році і продовжувалося протягом 35 років. "Це може закінчитися завтра, а може все ще тривати через кілька десятиліть", - додав він.

Нагадаємо, що виверження вулкану в Ісландії стало центром незвичного туризму

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28 03 2021 14:52
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