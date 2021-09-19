В Іспанії 25 тисяч людей зібралися на вечірку попри заборону
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
На кадрах в соціальних мережах учасники танцюють і розпивають алкоголь на відкритих просторах між університетськими будівлями в районі Сьюдад Універсітаріа в іспанській столиці.
Про аналогічну вечірку з 8000 учасників повідомлялося також в кампусі Автономного університету в Барселоні. Зимовий семестр в Іспанії тільки почався.
Вечірки на відкритому повітрі, часто з великою кількістю алкоголю, звані в Іспанії "ботеллонами", заборонені, а вживання алкоголю в громадських місцях може призвести до великих штрафів.
Поліція Мадрида заявила, що у них було недостатньо офіцерів для розгону масового зібрання, тому вони не втручалися.
Звичайне нічне життя Іспанії як і раніше піддається деяким обмеженням через пандемію.
Ситуація з коронавірусом в Іспанії в даний час відносно спокійна, кількість нових випадків невелика. Ситуація в лікарнях заспокоїлася, і кампанія вакцинації в країні перебуває на завершальній стадії.
Нагадаємо, що влада іспанського курортного острова Ібіца використовує іноземних "шпигунів" для проникнення на нелегальні вечірки, де можуть порушуватись коронавірусні обмеження та інші закони.
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