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В Іспанії 25 тисяч людей зібралися на вечірку попри заборону

Звичайне нічне життя Іспанії як і раніше піддається деяким обмеженням через пандемію
Близько 25 000 молодих людей зібралися на грандіозну вечірку просто неба в Мадриді, незважаючи на заборону на проведення подібних заходів.
В Іспанії 25 тисяч людей зібралися на вечірку попри заборону Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

На кадрах в соціальних мережах учасники танцюють і розпивають алкоголь на відкритих просторах між університетськими будівлями в районі Сьюдад Універсітаріа в іспанській столиці.

Про аналогічну вечірку з 8000 учасників повідомлялося також в кампусі Автономного університету в Барселоні. Зимовий семестр в Іспанії тільки почався.

Вечірки на відкритому повітрі, часто з великою кількістю алкоголю, звані в Іспанії "ботеллонами", заборонені, а вживання алкоголю в громадських місцях може призвести до великих штрафів.

Поліція Мадрида заявила, що у них було недостатньо офіцерів для розгону масового зібрання, тому вони не втручалися.

Звичайне нічне життя Іспанії як і раніше піддається деяким обмеженням через пандемію.

Ситуація з коронавірусом в Іспанії в даний час відносно спокійна, кількість нових випадків невелика. Ситуація в лікарнях заспокоїлася, і кампанія вакцинації в країні перебуває на завершальній стадії.

Нагадаємо, що влада іспанського курортного острова Ібіца використовує іноземних "шпигунів" для проникнення на нелегальні вечірки, де можуть порушуватись коронавірусні обмеження та інші закони.

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19 09 2021 13:03
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