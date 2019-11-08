В Іспанії автомобіль в'їхав у терасу бару, щонайменше 10 постраждалих

В іспанському місті Жирона щонайменше десять людей постраждали внаслідок наїзду автомобіля на людей, що сиділи на терасі бару.

Згідно з інформацією, два автомобілі зіткнулися на дорозі, після чого водій одного з них втратив керування, виїхав на тротуар і збив відвідувачів бару, повідомляє "Громадське".

У крові 18-річного водія не знайшли слідів алкоголю.

Більшість постраждалих отримали травми, не небезпечні для життя, дев'ять людей вже виписали з лікарні. Постраждала чотирирічна дівчинка залишається в лікарні у важкому стані. В даний час поліція з'ясовує причини події.

Нагадаємо, що іспанець скинув із пагорба холодильник і отримав €45 тисяч штрафу.