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В Іспанії автомобіль в'їхав у терасу бару, щонайменше 10 постраждалих

У крові 18-річного водія не знайшли слідів алкоголю.
В іспанському місті Жирона щонайменше десять людей постраждали внаслідок наїзду автомобіля на людей, що сиділи на терасі бару.
В Іспанії автомобіль в Фото: ptl-group.com

Згідно з інформацією, два автомобілі зіткнулися на дорозі, після чого водій одного з них втратив керування, виїхав на тротуар і збив відвідувачів бару, повідомляє "Громадське".

У крові 18-річного водія не знайшли слідів алкоголю.

Більшість постраждалих отримали травми, не небезпечні для життя, дев'ять людей вже виписали з лікарні. Постраждала чотирирічна дівчинка залишається в лікарні у важкому стані. В даний час поліція з'ясовує причини події.

Нагадаємо, що іспанець скинув із пагорба холодильник і отримав €45 тисяч штрафу.

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