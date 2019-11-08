CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ іспанському місті Жирона щонайменше десять людей постраждали внаслідок наїзду автомобіля на людей, що сиділи на терасі бару.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії автомобіль в'їхав у терасу бару, щонайменше 10 постраждалих
У крові 18-річного водія не знайшли слідів алкоголю.
Фото: ptl-group.com
Згідно з інформацією, два автомобілі зіткнулися на дорозі, після чого водій одного з них втратив керування, виїхав на тротуар і збив відвідувачів бару, повідомляє "Громадське".
У крові 18-річного водія не знайшли слідів алкоголю.
Більшість постраждалих отримали травми, не небезпечні для життя, дев'ять людей вже виписали з лікарні. Постраждала чотирирічна дівчинка залишається в лікарні у важкому стані. В даний час поліція з'ясовує причини події.
Нагадаємо, що іспанець скинув із пагорба холодильник і отримав €45 тисяч штрафу.
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