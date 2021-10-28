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В Іспанії інфляція досягла 30-річного максимуму через високі ціни на енергоресурси

У вересні Іспанія зафіксувала найвищий показник інфляції з 2008 року
В Іспанії у жовтні ціни зросли на 5,5% порівняно з показником минулого року. Це найвищий показник з вересня 1992 року.
В Іспанії інфляція досягла 30-річного максимуму через високі ціни на енергоресурси Фото: AFP

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Pais, наводячи попередні дані від Національного статистичного інституту. 

Тенденція до зростання інфляції спостерігалася ще з березня через низку факторів - зростання цін на енергоресурси, відновлення споживацького попиту і при цьому великі проблеми з глобальними ланцюжками постачання.

Фото: Європейська правда

В INE пов’язують таке зростання передусім зі збільшенням вартості електроенергії і, меншою мірою, пального, газу й мастил.

У вересні Іспанія зафіксувала найвищий показник інфляції з 2008 року.

Нагадаємо, що Єврокомісія схвалила заходи з подолання енергокризи

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28 10 2021 12:39
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