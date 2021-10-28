БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ Іспанії у жовтні ціни зросли на 5,5% порівняно з показником минулого року. Це найвищий показник з вересня 1992 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії інфляція досягла 30-річного максимуму через високі ціни на енергоресурси
У вересні Іспанія зафіксувала найвищий показник інфляції з 2008 року
Фото: AFP
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Pais, наводячи попередні дані від Національного статистичного інституту.
Тенденція до зростання інфляції спостерігалася ще з березня через низку факторів - зростання цін на енергоресурси, відновлення споживацького попиту і при цьому великі проблеми з глобальними ланцюжками постачання.
Фото: Європейська правда
В INE пов’язують таке зростання передусім зі збільшенням вартості електроенергії і, меншою мірою, пального, газу й мастил.
У вересні Іспанія зафіксувала найвищий показник інфляції з 2008 року.
Нагадаємо, що Єврокомісія схвалила заходи з подолання енергокризи
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