В Іспанії кількість померлих від коронавірусу перевищила 1000 людей

Більше тільки в Італії, Ірані та Китаї

В Іспанії кількість померлих від COVID-19 — форми пневмонії, яку викликає коронавірус SARS-CoV-2 — складає 1002 людини. Іспанія, таким чином, стала другою країною Європи, де кількість жертв коронавірусу більша за тисячу людей.

Про це повідомляє Evening Standard із посиланням на дані уряду Іспанії, передає "Громадське".

Так, за останні 24 години від COVID-19 загинули 235 людей. Окрім того, майже 20 тисяч людей інфіковані SARS-CoV-2, водночас 1588 людей одужали.

В Іспанії через епідемію 15 березня влада ввела надзвичайний стан строком на два тижні. Жителі країни не можуть виходити зі своїх домівок без поважної причини — покупки продуктів, походу до аптеки чи лікарні, або через необхідність перебувати на робочому місці.

Нагадаємо, що за останню добу в Італії від коронавірусу померло 427 людей. Таким чином, загалом у країні жертвами COVID-19 стало 3405 людей — більше, ніж у Китаї (там померлих 3249).