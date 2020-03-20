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В Іспанії кількість померлих від коронавірусу перевищила 1000 людей

Більше тільки в Італії, Ірані та Китаї
В Іспанії кількість померлих від COVID-19 — форми пневмонії, яку викликає коронавірус SARS-CoV-2 — складає 1002 людини. Іспанія, таким чином, стала другою країною Європи, де кількість жертв коронавірусу більша за тисячу людей.
В Іспанії кількість померлих від коронавірусу перевищила 1000 людей 24 Канал

Про це повідомляє Evening Standard із посиланням на дані уряду Іспанії, передає "Громадське".

Так, за останні 24 години від COVID-19 загинули 235 людей. Окрім того, майже 20 тисяч людей інфіковані SARS-CoV-2, водночас 1588 людей одужали.

В Іспанії через епідемію 15 березня влада ввела надзвичайний стан строком на два тижні. Жителі країни не можуть виходити зі своїх домівок без поважної причини — покупки продуктів, походу до аптеки чи лікарні, або через необхідність перебувати на робочому місці.

Нагадаємо, що за останню добу в Італії від коронавірусу померло 427 людей. Таким чином, загалом у країні жертвами COVID-19 стало 3405 людей — більше, ніж у Китаї (там померлих 3249).

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20 03 2020 14:40
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