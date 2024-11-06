В Іспанії майже сотня людей вважається зниклими безвісти після повені

Чоловік тримається за огорожу під час навали сильної хвилі, викликаної небувалою кількістю опадів під час тропічного циклону «Освальд». Сідней, Австралія.

Потопи забрали життя більше 200 осіб.

Після повеней на сході Іспанії вважаються зниклими безвісти щонайменше 89 людей.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Мова йде про ту кількість осіб, про зникнення яких заявили родичі і надали особисті дані та біологічні зразки для ідентифікації.

Разом з тим, кількість зниклих безвісти людей може бути більшою, а деяких людей могло віднести в море.

"Зниклих безвісти досі не знайдено, будинки та підприємства зруйновані, поховані під брудом, багато людей відчувають гостру нестачу засобів. Ми повинні продовжувати працювати", - заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

У Валенсії, Кастилії-Ла-Манчі та Андалусії відомо про 217 жертв, але поки що вдалося ідентифікувати лише 133 особи.

Через масштабні повені пошкоджено понад 100 тисяч автівок.

Загальні збитки можуть сягнути 10 мільярдів євро.

Ми також повідомляли раніше, що Іспанці закидали монархів брудом у місті, де сталась повінь.