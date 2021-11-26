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В Іспанії на онлайн-аукціоні продавали меч, якому понад 2000 років

Після тривалого розслідування (…) поліція відстежила людину, яка виставила меч на продаж. Це був громадянин Іспанії
Поліція Іспанії вилучила іберійський меч фалькату, виготовлений понад 2000 років тому, який продавали на онлайн-аукціоні.
В Іспанії на онлайн-аукціоні продавали меч, якому понад 2000 років Фото: Prensa Secretaria 2/Policía Nacional
Про це повідомляє The Guardian.
 
Зазначається, що на продаж була виставлена колекція з понад 200 предметів, знайдених під час розкопок, зокрема наконечники стріл, прикраси, фрагменти кераміки.
 
"Після тривалого розслідування (…) поліція відстежила людину, яка виставила меч на продаж. Це був громадянин Іспанії", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
 
У поліції додали, що меч та інші артефакти конфіскували, а продавця заарештували за звинуваченням у порушенні законодавства щодо археологічних знахідок.
 
Меч належав воїну-іберійцю, він був виготовлений між п’ятим та третім століттям до нашої ери, тобто у доримські часи.
 
Унікальність знахідки полягає в тому, що фалькати, як особисту зброю, зазвичай клали у могилу власника, а лезо при цьому ламали. Цей же меч зберігся у відносно хорошому стані, що робить його особливо рідкісним і цінним.
 
 
 
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26 11 2021 14:30
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