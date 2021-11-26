НОВИНИПоліція Іспанії вилучила іберійський меч фалькату, виготовлений понад 2000 років тому, який продавали на онлайн-аукціоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії на онлайн-аукціоні продавали меч, якому понад 2000 років
Після тривалого розслідування (…) поліція відстежила людину, яка виставила меч на продаж. Це був громадянин Іспанії
Фото: Prensa Secretaria 2/Policía Nacional
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що на продаж була виставлена колекція з понад 200 предметів, знайдених під час розкопок, зокрема наконечники стріл, прикраси, фрагменти кераміки.
"Після тривалого розслідування (…) поліція відстежила людину, яка виставила меч на продаж. Це був громадянин Іспанії", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
У поліції додали, що меч та інші артефакти конфіскували, а продавця заарештували за звинуваченням у порушенні законодавства щодо археологічних знахідок.
Меч належав воїну-іберійцю, він був виготовлений між п’ятим та третім століттям до нашої ери, тобто у доримські часи.
Унікальність знахідки полягає в тому, що фалькати, як особисту зброю, зазвичай клали у могилу власника, а лезо при цьому ламали. Цей же меч зберігся у відносно хорошому стані, що робить його особливо рідкісним і цінним.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 11 2021 14:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Ford представив новий позашляховик
- ФОТО Perseverance добув іще один зразок каменя на Марсі
- ВІДЕО У США створили робота, який розважає домашніх тварин
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном