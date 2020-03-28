В Іспанії новий антирекорд смертності: понад 800 загиблих за добу
За останню добу у зв’язку з коронавірусом в Іспанії померли рекордні 832 людини.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Іспанії в суботу, пише "Європейська правда".
Від початку епідемії це найвище число загиблих. Для порівняння, вчора було зареєстровано 769 померлих за добу. Загалом кількість жертв сягнула 5 694 осіб.
Станом на сьогодні Іспанія є другою після Італії найбільш постраждалою країною за кількістю загиблих у зв’язку з COVID-19. В Італії за останні 24 години втратили життя 969 людей.
За даними міністерства, в Іспанії зафіксовано 72 248 випадків інфікування (+8 189).
40 630 осіб госпіталізовані. 4 575 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Вилікувались від коронавірусу 12 285 людей.
Іспанія продовжила дію надзвичайного стану щонайменше до 12 квітня. Більшість магазинів і підприємств закриті, рух людей суворо обмежений.
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