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В Іспанії новий антирекорд смертності: понад 800 загиблих за добу

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Іспанії
Від початку епідемії це найвище число загиблих. Для порівняння, вчора було зареєстровано 769 померлих за добу. Загалом кількість жертв сягнула 5 694 осіб.
В Іспанії новий антирекорд смертності: понад 800 загиблих за добу Фото: АА

За останню добу у зв’язку з коронавірусом в Іспанії померли рекордні 832 людини. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Іспанії в суботу, пише "Європейська правда".

Від початку епідемії це найвище число загиблих. Для порівняння, вчора було зареєстровано 769 померлих за добу. Загалом кількість жертв сягнула 5 694 осіб.

Станом на сьогодні Іспанія є другою після Італії найбільш постраждалою країною за кількістю загиблих у зв’язку з COVID-19.  В Італії за останні 24 години втратили життя 969 людей.

За даними міністерства, в Іспанії зафіксовано 72 248 випадків інфікування (+8 189). 

40 630 осіб госпіталізовані. 4 575 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Вилікувались від коронавірусу 12 285 людей. 

Іспанія продовжила дію надзвичайного стану щонайменше до 12 квітня. Більшість магазинів і підприємств закриті, рух людей суворо обмежений.

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28 03 2020 13:46
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