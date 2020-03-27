Грузія слідом за Іспанією відмовилась від тестів китайської компанії
Грузія відмовилась від закупівлі експрес-тестів на коронавірус китайської компанії Shenzhen Bioeasy Biotechnology через сумніви у їхній якості.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинське видання Civil.
Таке рішення прийняв уряд країни після повідомлень з Іспанії про те, що придбані нею тести на COVID-19 виявилися ненадійними.
"Після того, як з’ясувалося, що тести мають низький відсоток точності, компанія повідомила нам про це і ми скасували контракт з міркувань безпеки", - розповіла на пресконференції міністр охорони здоров’я Грузії Катерина Тікарадзе.
23 березня Міністерство охорони здоров’я Грузії підписало з Shenzhen Bioeasy Biotechnology контракт на закупівлю 200 тисяч швидких тестів для діагностики нового коронавірусу загальною вартістю 1,182,500 доларів.
Перші 3 тисячі тестів мали прибути в країну до кінця тижня.
Катерина Тікарадзе додала, що міністерство розпочало пошук альтернативного постачальника.Тести повинні будуть пройти контроль якості у Грузії для підтвердження точності й відповідності стандартам безпеки.
Станом на 27 березня, у Грузії зафіксовано 81 випадок захворювання на новий коронавірус. З 20 березня для протидії пандемії Грузія призупинила міжнародне авіасполучення, а 21 березня запровадила надзвичайний стан.
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