Грузія слідом за Іспанією відмовилась від тестів китайської компанії

Таке рішення прийняв уряд країни після повідомлень з Іспанії про те, що придбані нею тести на COVID-19 виявилися ненадійними

"Після того, як з’ясувалося, що тести мають низький відсоток точності, компанія повідомила нам про це і ми скасували контракт з міркувань безпеки", - розповіла на пресконференції міністр охорони здоров’я Грузії Катерина Тікарадзе.

Грузія відмовилась від закупівлі експрес-тестів на коронавірус китайської компанії Shenzhen Bioeasy Biotechnology через сумніви у їхній якості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинське видання Civil.

Таке рішення прийняв уряд країни після повідомлень з Іспанії про те, що придбані нею тести на COVID-19 виявилися ненадійними.

"Після того, як з’ясувалося, що тести мають низький відсоток точності, компанія повідомила нам про це і ми скасували контракт з міркувань безпеки", - розповіла на пресконференції міністр охорони здоров’я Грузії Катерина Тікарадзе.

23 березня Міністерство охорони здоров’я Грузії підписало з Shenzhen Bioeasy Biotechnology контракт на закупівлю 200 тисяч швидких тестів для діагностики нового коронавірусу загальною вартістю 1,182,500 доларів.

Перші 3 тисячі тестів мали прибути в країну до кінця тижня.

Катерина Тікарадзе додала, що міністерство розпочало пошук альтернативного постачальника.Тести повинні будуть пройти контроль якості у Грузії для підтвердження точності й відповідності стандартам безпеки.

Станом на 27 березня, у Грузії зафіксовано 81 випадок захворювання на новий коронавірус. З 20 березня для протидії пандемії Грузія призупинила міжнародне авіасполучення, а 21 березня запровадила надзвичайний стан.