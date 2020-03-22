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У Грузії запроваджують надзвичайний стан

Парламент Грузії повинен протягом 48 годин проголосувати, чи слід затверджувати надзвичайний стан, якщо більшість парламентарів будуть проти цього заходу, його буде негайно скасовано
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила надзвичайний стан протягом одного місяця з метою сповільнити розповсюдження коронавірусу.
У Грузії запроваджують надзвичайний стан

Про це повідомляє портал OC, передає УКРІНФОРМ.

"Я ухвалила рішення оголосити надзвичайний стан на всій території Грузії. Рішення набирає чинності негайно", - зазначила Зурабішвілі.

Парламент Грузії повинен протягом 48 годин проголосувати, чи слід затверджувати надзвичайний стан, якщо більшість парламентарів будуть проти цього заходу, його буде негайно скасовано.

Указом президента передбачається обмеження прав громадян, гарантованих конституцією, включаючи свободу пересування, свободу зібрань та доступ до послуг.

Надзвичайний стан має тривати до 21 квітня, після чого парламенту потрібно буде схвалити його продовження.

Нагадаємо, що станом на ранок 22 березня SARS-CoV-2 інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.

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22 03 2020 14:30
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