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У світі понад 300 тисяч випадків зараження коронавірусом, 92 тисячі одужали

За межами материкового Китаю найгірша ситуація в Італії
Станом на ранок 22 березня SARS-CoV-2 інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.
У світі понад 300 тисяч випадків зараження коронавірусом, 92 тисячі одужали Фото: АА

Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, передає УКРІНФОРМ.

Найбільше інфікованих на території материкового Китаю. Там коронавірус підтвердили у 81 348 людей.

За межами материкового Китаю найгірша ситуація в Італії, де загалом від коронавірусу померли вже 4 825 людей, заразилися 53 578 людей, 6 072 людини одужали.

Також значний показник захворюваності фіксують у США, де 27 474 інфікованих, Іспанії (25 496), Німеччині (22 364) та Ірані (20 610).

Нагадаємо, що Київ з неділі, 22 березня, закриває рух громадського транспорту, окрім працівників екстрених служб аптек і продмагазинів.

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22 03 2020 11:00
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