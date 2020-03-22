НОВИНИСтаном на ранок 22 березня SARS-CoV-2 інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі понад 300 тисяч випадків зараження коронавірусом, 92 тисячі одужали
За межами материкового Китаю найгірша ситуація в Італії
Фото: АА
Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, передає УКРІНФОРМ.
Найбільше інфікованих на території материкового Китаю. Там коронавірус підтвердили у 81 348 людей.
За межами материкового Китаю найгірша ситуація в Італії, де загалом від коронавірусу померли вже 4 825 людей, заразилися 53 578 людей, 6 072 людини одужали.
Також значний показник захворюваності фіксують у США, де 27 474 інфікованих, Іспанії (25 496), Німеччині (22 364) та Ірані (20 610).
Нагадаємо, що Київ з неділі, 22 березня, закриває рух громадського транспорту, окрім працівників екстрених служб аптек і продмагазинів.
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