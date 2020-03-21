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Київ закриває рух громадського транспорту - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці зупинять рух пасажирського транспорту з понеділка 23 березня
Київ з неділі, 22 березня, закриває рух громадського транспорту, окрім працівників екстрених служб аптек і продмагазинів
Київ закриває рух громадського транспорту - Кличко Фото: ukrinform.ua

Про це Кличко сказав під час брифінгу, який транслювало hromadske.

Так, за словами міського голови, громадський транспорт столиці перевозитиме тільки працівників підприємств, «що забезпечують критично важливі сфери життя міста».

«Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах та аптеках, а також співробітники стратегічних підпримств», — сказав Кличко.

Нагадаємо, що обмежувальні заходи, запровадженні у зв'язку з карантином, можуть посилитися найближчим часом.

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21 03 2020 15:00
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