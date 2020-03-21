НОВИНИКиїв з неділі, 22 березня, закриває рух громадського транспорту, окрім працівників екстрених служб аптек і продмагазинівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ закриває рух громадського транспорту - Кличко
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці зупинять рух пасажирського транспорту з понеділка 23 березня
Фото: ukrinform.ua
Про це Кличко сказав під час брифінгу, який транслювало hromadske.
Так, за словами міського голови, громадський транспорт столиці перевозитиме тільки працівників підприємств, «що забезпечують критично важливі сфери життя міста».
«Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах та аптеках, а також співробітники стратегічних підпримств», — сказав Кличко.
Нагадаємо, що обмежувальні заходи, запровадженні у зв'язку з карантином, можуть посилитися найближчим часом.
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