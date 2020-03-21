Аваков анонсував посилення карантинних заходів

Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "У країні вже запроваджено обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткішими найближчими днями - це продиктовано необхідністю! Це потрібно робити!.. Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для вирішення. Моя позиція зробити це якомога раніше. Кожен день надзвичайної напруги нашої перехідної, шкутильгаючої медичної системи - важливий!"

Обмежувальні заходи, запровадженні у зв'язку з карантином, можуть посилитися найближчим часом.

Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УКРІНФОРМ.

"У країні вже запроваджено обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткішими найближчими днями - це продиктовано необхідністю! Це потрібно робити!.. Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для вирішення. Моя позиція зробити це якомога раніше. Кожен день надзвичайної напруги нашої перехідної, шкутильгаючої медичної системи - важливий!" - написав Аваков.

За його словами, будуть вжиті заходи, згідно з якими люди не повинні будуть залишати домівки, крім надзвичайної необхідності.

"Людям не виходити з дому, крім надзвичайної необхідності - це має стати жорстким правилом найближчими днями! Заради тисяч і тисяч життів! І тому - тотальний повний карантин - моя позиція, про яку хочу просити кожного з Вас і наполягатиму на цьому, згідно з моїми повноваженнями в органах влади", - зазначив Аваков.

На його думку, нині в країні мають працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності.

"Підприємства критичної промислової інфраструктури - інші повинні бути закриті і люди мають перебувати вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за власний рахунок - на карантині - про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо", - переконаний Аваков.

Він також вважає, що має бути проведена мобілізація ресурсів підприємств, організацій і установ та здійснена переорієнтація окремих підприємств на виробництво необхідної продукції, такої як медпрепарати, обладнання.

"Кожен має зробити свою роботу, незалежно від того, що думають про це деякі люди в тих чи інших життєвих ситуаціях, емоціях або які не володіють повною інформацією", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, що упродовж доби було зафіксовано 15 нових випадків зараження коронавірусом, усього в Україні станом на 10:00 21 березня лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19.