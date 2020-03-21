Аваков анонсував посилення карантинних заходів
Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УКРІНФОРМ.
"У країні вже запроваджено обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткішими найближчими днями - це продиктовано необхідністю! Це потрібно робити!.. Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для вирішення. Моя позиція зробити це якомога раніше. Кожен день надзвичайної напруги нашої перехідної, шкутильгаючої медичної системи - важливий!" - написав Аваков.
За його словами, будуть вжиті заходи, згідно з якими люди не повинні будуть залишати домівки, крім надзвичайної необхідності.
"Людям не виходити з дому, крім надзвичайної необхідності - це має стати жорстким правилом найближчими днями! Заради тисяч і тисяч життів! І тому - тотальний повний карантин - моя позиція, про яку хочу просити кожного з Вас і наполягатиму на цьому, згідно з моїми повноваженнями в органах влади", - зазначив Аваков.
На його думку, нині в країні мають працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності.
"Підприємства критичної промислової інфраструктури - інші повинні бути закриті і люди мають перебувати вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за власний рахунок - на карантині - про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо", - переконаний Аваков.
Він також вважає, що має бути проведена мобілізація ресурсів підприємств, організацій і установ та здійснена переорієнтація окремих підприємств на виробництво необхідної продукції, такої як медпрепарати, обладнання.
"Кожен має зробити свою роботу, незалежно від того, що думають про це деякі люди в тих чи інших життєвих ситуаціях, емоціях або які не володіють повною інформацією", - підкреслив Аваков.
Нагадаємо, що упродовж доби було зафіксовано 15 нових випадків зараження коронавірусом, усього в Україні станом на 10:00 21 березня лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19.
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