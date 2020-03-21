МОЗ оприлюднило нові дані щодо коронавірусу: підтвердили 41 випадок

"Станом на 10:00 21 березня в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 15 нових випадків"

Упродовж доби було зафіксовано 15 нових випадків зараження коронавірусом, усього в Україні станом на 10:00 21 березня лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає УКРІНФОРМ.

"Станом на 10:00 21 березня в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 15 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірус виявлено: Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання); Житомирська область - 2 випадки (1 летальний); Київська область - 3 випадки; Донецька область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 2 випадки; Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний); Львівська область -1 випадок; Тернопільська область - 1 випадок; Харківська область - 1 випадок; м. Київ - 3 випадки.

"Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Упродовж 21 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 80 підозр на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 450 повідомлень про підозру на Covid-19", - додали у МОЗ.

Нагадаємо, що станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, зокрема 91 954 людини одужали і 11 417 померли.