В Іспанії почалося голосування на дострокових парламентських виборах
Останні опитування оприлюднені El Pais тиждень тому, дають соціалістам із PSOE близько 30%, тоді як їх основний конкурент - консервативна Народна партія (PP) може отримати суттєво менше – біля 20%, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.
По 14% можуть отримати ще дві політичні партії: правоцентристи Ciudadanos та ліві з Podemos.
Особливостями нинішніх виборів стала висока підтримка право популістів із Vox. За цю партію може віддати голоси біля 11% виборців.
Така популярність в першу чергу викликана позицією партії у питанні Каталонії – у Vox виступають проти будь-яких поступок сепаратистам.
Нагадаємо, що в Індії почалися парламентські вибори, які можуть стати наймасовішими в світовій історії за кількістю виборців: у голосуванні візьмуть участь близько 900 млн осіб.
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