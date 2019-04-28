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В Іспанії почалося голосування на дострокових парламентських виборах

Останні опитування оприлюднені El Pais тиждень тому, дають соціалістам із PSOE близько 30%
О 7 годині ранку за місцевим часом у Іспанії почалося голосування на дострокових парламентських виборах. Голосування триватиме до 20 години за місцевим часом.
В Іспанії почалося голосування на дострокових парламентських виборах Фото: ptl-group.com

Останні опитування оприлюднені El Pais тиждень тому, дають соціалістам із PSOE близько 30%, тоді як їх основний конкурент - консервативна Народна партія (PP) може отримати суттєво менше – біля 20%, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

По 14% можуть отримати ще дві політичні партії: правоцентристи Ciudadanos та ліві з Podemos.

Особливостями нинішніх виборів стала висока підтримка право популістів із  Vox. За цю партію може віддати голоси біля 11% виборців.

Така популярність в першу чергу викликана позицією партії у питанні Каталонії – у Vox виступають проти будь-яких поступок сепаратистам.

Нагадаємо, що в Індії почалися парламентські вибори, які можуть стати наймасовішими в світовій історії за кількістю виборців: у голосуванні візьмуть участь близько 900 млн осіб.

 

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28 04 2019 13:46
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