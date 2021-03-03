В Іспанії спалахнув скандал через вакцинацію сестер короля в ОАЕ
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Елена де Бурбон і її сестра Крістіна відвідали колишнього короля Хуана Карлоса, який живе в Об'єднаних Арабських Еміратах з того часу, як він покинув Іспанію в серпні у розпал скандалу.
Поки що невідомо, як сестри короля отримали щеплення, оскільки ОАЕ роблять безкоштовні щеплення від COVID-19 тільки резидентам і громадянам та вимагають чинного посвідчення особи.
"Це дуже неприємно, дуже некрасиво", - прокоментувала міністр праці Іоланда Діас вакцинацію сестер монарха, додавши, що членам королівської сім'ї неправильним робити щеплення, в той час як в Іспанії багато медиків і людей з груп ризику все ще чекають вакцинації.
Іспанія прагне до літа вакцинувати 70% свого 47-мільйонного населення, але зараз повністю вакциновані тільки 1,3 мільйона, що становить близько 2,7% від загального числа.
57-річна Елена де Бурбон повинна була зачекати кілька тижнів своєї черги, щоб зробити щеплення в Іспанії, в той час як її сестра офіційно проживає в Швейцарії.
Джерело в королівському палаці заявило, що сестри не турбують короля, оскільки вони технічно більше не є частиною королівської сім'ї з тих пір, як їх батько зрікся престолу.
Король Іспанії, королева Летиція і їх дочки отримають щеплення, коли підійде їхня черга.
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