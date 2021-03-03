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В Іспанії спалахнув скандал через вакцинацію сестер короля в ОАЕ

Сестри короля Іспанії Феліпе VI вакцинувалися від коронавірусу в Абу-Дабі минулого місяця під час відвідин свого батька, що викликало обурення на батьківщині, де більшість іспанців все ще чекають на щеплення.
В Іспанії спалахнув скандал через вакцинацію сестер короля в ОАЕ Фото: reuters.com

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters. 

Елена де Бурбон і її сестра Крістіна відвідали колишнього короля Хуана Карлоса, який живе в Об'єднаних Арабських Еміратах з того часу, як він покинув Іспанію в серпні у розпал скандалу.

Поки що невідомо, як сестри короля отримали щеплення, оскільки ОАЕ роблять безкоштовні щеплення від COVID-19 тільки резидентам і громадянам та вимагають чинного посвідчення особи. 

"Це дуже неприємно, дуже некрасиво", - прокоментувала міністр праці Іоланда Діас вакцинацію сестер монарха, додавши, що членам королівської сім'ї неправильним робити щеплення, в той час як в Іспанії багато медиків і людей з груп ризику все ще чекають вакцинації.

Іспанія прагне до літа вакцинувати 70% свого 47-мільйонного населення, але зараз повністю вакциновані тільки 1,3 мільйона, що становить близько 2,7% від загального числа.

57-річна Елена де Бурбон повинна була зачекати кілька тижнів своєї черги, щоб зробити щеплення в Іспанії, в той час як її сестра офіційно проживає в Швейцарії.

Джерело в королівському палаці заявило, що сестри не турбують короля, оскільки вони технічно більше не є частиною королівської сім'ї з тих пір, як їх батько зрікся престолу. 

Король Іспанії, королева Летиція і їх дочки отримають щеплення, коли підійде їхня черга.

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03 03 2021 17:09
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