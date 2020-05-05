В Іспанії стабілізувався рівень смертності серед інфікованих коронавірусом
Кількість щоденних смертей від коронавірусу в Іспанії за останні 24 години незначно зросла: зафіксовано 185 летальних випадків.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.
Попередні дві доби повідомлялося про 164 померлих, а загальна кількість зросла 25 613.
Зо добу було підтверджено 867 нових випадків, тоді як днем раніше було вдвічі менше. Втім, до попередніх даних треба ставитися з обережністю через вплив вихідних.
Загальна кількість інфікованих з початку епідемії складає 219 329 осіб.
З початку епідемії вилікувалися 123 486 пацієнтів – це на 2143 більше, ніж вчора.
Нагадаємо, в Іспанії 4 травня почалася так звана "нульова фаза" урядового плану із поступового скасування карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу.
По всій країні від сьогодні дозволяється відкривати невеликі магазини, а також перукарні за попередньою домовленістю. Ресторани також відновлюють роботу, але продаватимуть їжу тільки на винос.
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