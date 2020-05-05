Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Іспанії стабілізувався рівень смертності серед інфікованих коронавірусом

Зо добу було підтверджено 867 нових випадків, тоді як днем раніше було вдвічі менше
В Іспанії 4 травня почалася так звана "нульова фаза" урядового плану із поступового скасування карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу.
В Іспанії стабілізувався рівень смертності серед інфікованих коронавірусом Фото: ptl-group.com

Кількість щоденних смертей від коронавірусу в Іспанії за останні 24 години незначно зросла: зафіксовано 185 летальних випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Попередні дві доби повідомлялося про 164 померлих, а загальна кількість зросла 25 613.

Зо добу було підтверджено 867 нових випадків, тоді як днем раніше було вдвічі менше. Втім, до попередніх даних треба ставитися з обережністю через вплив вихідних.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії складає 219 329 осіб.

З початку епідемії вилікувалися 123 486 пацієнтів – це на 2143 більше, ніж вчора.

Нагадаємо, в Іспанії 4 травня почалася так звана "нульова фаза" урядового плану із поступового скасування карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу.

По всій країні від сьогодні дозволяється відкривати невеликі магазини, а також перукарні за попередньою домовленістю. Ресторани також відновлюють роботу, але продаватимуть їжу тільки на винос.

Читайте також: Що буде у випадку, якщо вакцину проти коронавірусу не вдасться розробити

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 05 2020 13:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як подолати коронавірусну тривогу

Як подолати коронавірусну тривогу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.