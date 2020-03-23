В Іспанії за добу зафіксували понад 460 смертей від коронавірусу
Про це повідомляє El Pais, передає УКРІНФОРМ.
"В Іспанії вже зареєстровано 33 089 випадків зараження коронавірусом, тобто на 4,517 більше випадків, ніж було цієї неділі, що означає зростання приблизно на 16%. Крім того, померли від недуги вже 2182 пацієнти, що на 462 більше, ніж попереднього дня (зростання на 26,8%)", - йдеться у повідомленні.
У Мадриді зараз налічується 10 575 підтверджених випадків коронавірусу та 1263 летальні випадки; у Каталонії 5 925 підтверджених та 245 летальних.
Як зазначається, у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні перебувають 2355 осіб, що становить приблизно 32% від усіх діагностованих пацієнтів.
Між тим, іспанські чиновники відзначають уповільнення у зростанні кількості підтверджених випадків в державі.
"Зростання випадків, про які повідомляють щодня, поступово зменшується. Але ми все ще не впевнені, що ми досягли піку епідемії", - пояснив Фернандо Сімон, координатор служби з надзвичайних ситуацій Іспанії.
Нагадаємо, що в Іспанії система охорони здоров'я опинилася на межі колапсу через коронавірус.
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