Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Іспанії за добу зафіксували понад 460 смертей від коронавірусу

"В Іспанії вже зареєстровано 33 089 випадків зараження коронавірусом, тобто на 4,517 більше випадків, ніж було цієї неділі, що означає зростання приблизно на 16% "
В Іспанії унаслідок епідемії коронавірусу протягом останніх 24 годин померли 462 пацієнти, зафіксовано 4,517 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом.
В Іспанії за добу зафіксували понад 460 смертей від коронавірусу Фото: ptl-group.com

Про це повідомляє El Pais, передає УКРІНФОРМ.

"В Іспанії вже зареєстровано 33 089 випадків зараження коронавірусом, тобто на 4,517 більше випадків, ніж було цієї неділі, що означає зростання приблизно на 16%. Крім того, померли від недуги вже 2182 пацієнти, що на 462 більше, ніж попереднього дня (зростання на 26,8%)", - йдеться у повідомленні.

У Мадриді зараз налічується 10 575 підтверджених випадків коронавірусу та 1263 летальні випадки; у Каталонії 5 925 підтверджених та 245 летальних.

Як зазначається, у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні перебувають 2355 осіб, що становить приблизно 32% від усіх діагностованих пацієнтів.

Між тим, іспанські чиновники відзначають уповільнення у зростанні кількості підтверджених випадків в державі.

"Зростання випадків, про які повідомляють щодня, поступово зменшується. Але ми все ще не впевнені, що ми досягли піку епідемії", - пояснив Фернандо Сімон, координатор служби з надзвичайних ситуацій Іспанії.

Нагадаємо, що в Іспанії система охорони здоров'я опинилася на межі колапсу через коронавірус.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2020 16:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.