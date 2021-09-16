CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІспанські медики на два місяці госпіталізували підлітка через залежність від відеоігор.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії заявили про перший випадок госпіталізації підлітка через залежність від відеогри
За словами медиків, залежність від відеоігор виникла через недавню втрату родича і почуття тривоги. Гра відволікала від горя втрати і стала "притулком для емоційних переживань
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Pais.
Команда з лікарні міста Кастельон опублікувала перший у світі клінічний випадок неповнолітнього, який був госпіталізований через ігрову залежність.
Симптоми, які привели до госпіталізації, були пов'язані з серйозною поведінковою залежністю від відеогри Fortnite і включали ізоляцію вдома, відмову від соціальних взаємодій з відмовою від звернення до медичних установ, низький інтерес до свого оточення, дуже вибірковий підхід до своїх смаків і обмежену діяльність.
Повідомляється, що підліток раніше мав дуже високу успішність, але з початку року спостерігалася велика кількість прогулів в школі, порушення графіка відпочинку і сну.
За словами медиків, залежність від відеоігор виникла через недавню втрату родича і почуття тривоги. Гра відволікала від горя втрати і стала "притулком для емоційних переживань".
Медики працювали як з підлітком, так і з його родиною, допомагаючи розвитку особистих навичок, і створювали щоденні рекомендації. За їх словами, це допомогло пацієнтові "оцінити наслідки, які використання відеогри мало для його повсякденного життя", і "це дозволило йому висловити траур з приводу смерті його родича".
Інтернет-залежність була визначена як "поведінковий розлад" в 1995 році. ВООЗ також включила розлад в число психічних захворювань у 2018 році. Експерти не вважають, що відеоігри є проблемою самі по собі, їх правильне використання може мати переваги в освітній і соціальній сферах і навіть може бути терапевтичним при деяких розладах.
Читайте також: Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті?
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 09 2021 11:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Внаслідок автобусної аварії у Туреччині травмувалися 35 українців - МЗС
- ФОТО Острів біля Сицилії постраждав від торнадо: двоє загиблих, 9 поранених
- ФОТО На кордоні з Польщею в мікроавтобусі знайшли товарів Apple на 17,5 мільйона