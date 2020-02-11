Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті?

Міністерство освіти і науки спільно з проєктом Stop_sexтинг, який займається захистом дітей від сексуального насильства в інтернеті, розробили поради для вчителів і батьків, як вони можуть допомогти дітям безпечно проводити час онлайн.

Про це повідомляє пресслужба МОН, зазначає "Громадське".

Фахівці радять, серед іншого, не забороняти дитині проводити час в інтернеті, а говорити про це і на власному прикладі показувати, як безпечно поводитися в онлайні: наприклад, разом грати в онлайн-ігри, але з дотриманням обумовлених заздалегідь правил.

Для вчителів МОН і Stop_sexтинг пропонують такі рекомендації:

Створіть у класі власні правила щодо користування гаджетами під час уроків. Наприклад, на початку заняття всі разом встановіть режим "польоту", щоб ніякі сповіщення не відволікали від навчання.

Нагадуйте дітям про правила безпеки: краще зупинитися і відправити повідомлення, ніж робити це під час руху.

Нагадуйте, що ви готові допомогти учням, якщо вони раптом стали учасником небажаної комунікації - наприклад, коли їх хтось шантажує в мережі чи ображає.

Для батьків фахівці дають такі рекомендації:

Домовтесь із дитиною, що після певного часу, як вона сидить за комп’ютером чи користується гаджетом, слід порухатись - наприклад, потанцювати під улюблену пісню чи зробити коротку розминку.

Домовтесь про дні та години, які ви будете проводити разом без застосування гаджетів у цей час.

Введіть вдома правило, щоб гаджети не перебували поруч із дитиною під час сну.

Завжди будьте на боці дитини, що б не трапилось із нею в житті чи онлайн. Обговорюйте ті чи інші дії, з якими зіштовхнулася дитина в онлайн-просторі.

Фото: Facebook Міністерство освіти і науки України

В Україні безпека дітей онлайн є проблемою? Згідно з даними ЮНІСЕФ, в Україні приблизно 50% підлітків були жертвами кібербулінгу. Кожна третя дитина через це прогулювала школу, а основними соціальними платформами для цькування є Instagram, TikTok і Snapchat. ЮНІСЕФ визначає кібербулінг як цькування із застосуванням цифрових технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах, месенджерах, ігрових платформах та мобільних телефонах, зокрема через: поширення брехні або розміщення фотографій, які компрометують когось, повідомлення або погрози, які ображають когось або можуть завдати комусь шкоди, видання себе за когось іншого / іншу і надсилання повідомлень іншим людям від його / її імені. У грудні 2018 року в Україні ухвалили закон про булінг (цькування), який закріпив це поняття законодавчо і, зокрема, передбачає відповідальність за булінг в інтернеті. Закон передбачає штраф за булінг та за приховування працівниками навчальних закладів випадків знущань.

Нагадаємо, що в Україні підписали меморандум щодо захисту персональних даних українців