В Україні підписали меморандум щодо захисту персональних даних українців

Національний банк спільно з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини підписали Меморандум про співробітництво у сфері захисту персональних даних українців.

Участь у підписанні меморандуму взяли голова Національного банку Кирило Шевченко та Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, про це повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні ми закладаємо основу якісно нового етапу покращення взаємодії у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Національний банк, як регулятор банків, а віднедавна і небанківського фінансового ринку, продовжує розвивати функцію захисту прав споживачів, зокрема, через якісну взаємодію з іншими державними інституціями. Тож ми розпочинаємо тісну співпрацю та координацію наших дій з Уповноваженою Верховної Ради України. Меморандум про взаємодію присвячений забезпеченню захисту персональних даних саме фінансовими установами",- сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

Він зазначив, що в епоху активного розвитку онлайн послуг, захист персональних даних займає важливе місце.

"Захист персональних даних споживачів фінансових послуг повинен бути посилений, з нашої точки зору, адже за результатами розгляду звернень ми бачимо, що це значна проблема. Наше завдання - це забезпечувати фінансову стабільність та розвивати фінансовий сектор, та водночас підтримувати баланс інтересів на ринку, під час надання фінансових послуг",- зазначив Шевченко.

Нагадаємо, що раніше в Раді хотіли зобов’язати інтернет-провайдерів розкривати дані про діяльність користувачів