Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Україні підписали меморандум щодо захисту персональних даних українців

Національний банк спільно з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини підписали Меморандум про співробітництво у сфері захисту персональних даних українців.
В Україні підписали меморандум щодо захисту персональних даних українців Фото: з відкритих джерел

Участь у підписанні меморандуму взяли голова Національного банку Кирило Шевченко та Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, про це повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні ми закладаємо основу якісно нового етапу покращення взаємодії у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Національний банк, як регулятор банків, а віднедавна і небанківського фінансового ринку, продовжує розвивати функцію захисту прав споживачів, зокрема, через якісну взаємодію з іншими державними інституціями. Тож ми розпочинаємо тісну співпрацю та координацію наших дій з Уповноваженою Верховної Ради України. Меморандум про взаємодію присвячений забезпеченню захисту персональних даних саме фінансовими установами",- сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

Він зазначив, що в епоху активного розвитку онлайн послуг, захист персональних даних займає важливе місце.

"Захист персональних даних споживачів фінансових послуг повинен бути посилений, з нашої точки зору, адже за результатами розгляду звернень ми бачимо, що це значна проблема. Наше завдання - це забезпечувати фінансову стабільність та розвивати фінансовий сектор, та водночас підтримувати баланс інтересів на ринку, під час надання фінансових послуг",- зазначив Шевченко.

Нагадаємо, що раніше в Раді хотіли зобов’язати інтернет-провайдерів розкривати дані про діяльність користувачів

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 09 2020 12:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.