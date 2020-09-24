В Україні підписали меморандум щодо захисту персональних даних українців
Участь у підписанні меморандуму взяли голова Національного банку Кирило Шевченко та Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, про це повідомляє "Укрінформ".
"Сьогодні ми закладаємо основу якісно нового етапу покращення взаємодії у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Національний банк, як регулятор банків, а віднедавна і небанківського фінансового ринку, продовжує розвивати функцію захисту прав споживачів, зокрема, через якісну взаємодію з іншими державними інституціями. Тож ми розпочинаємо тісну співпрацю та координацію наших дій з Уповноваженою Верховної Ради України. Меморандум про взаємодію присвячений забезпеченню захисту персональних даних саме фінансовими установами",- сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.
Він зазначив, що в епоху активного розвитку онлайн послуг, захист персональних даних займає важливе місце.
"Захист персональних даних споживачів фінансових послуг повинен бути посилений, з нашої точки зору, адже за результатами розгляду звернень ми бачимо, що це значна проблема. Наше завдання - це забезпечувати фінансову стабільність та розвивати фінансовий сектор, та водночас підтримувати баланс інтересів на ринку, під час надання фінансових послуг",- зазначив Шевченко.
Нагадаємо, що раніше в Раді хотіли зобов’язати інтернет-провайдерів розкривати дані про діяльність користувачів
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