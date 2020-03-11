В історичному музеї Дніпра "заговорили" ще сім експонатів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба закладу в Фейсбуці.
"До 165-річчя Дмитра Івановича Яворницького за допомогою ресурсу izi.TRAVEL ми запускаємо новий аудіогід експозицією історичного музею. "Експонати з колекції Дмитра Яворницького" - така назва нового туру, який ви безкоштовно зможете прослухати у залах музею", - йдеться в повідомленні.
До уваги екскурсантів буде представлено 7 експонатів (у кожній залі обрано один предмет), що мають цікаву історію, пов’язану з Дмитром Яворницьким. Як обіцяють у музеї, охочі скористатися новою атракцією почують захопливі відомості, які, зазвичай, не розповідають під час оглядової екскурсії.
"Родзинка" аудіогіда також у тому, що лекції читають співробітники історичного музею.
У Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Яворницького зауважили, що це не перша співпраця з компанією izi.TRAVEL: 2016 року був записаний аудіогід експозицією музею, а в 2017 році - діорамою "Битва за Дніпро" і військовою технікою біля діорами.
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