Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ISW розказали чому росіяни атакували українську енергетику

23 березня 2024, 11:02
В ISW розказали чому росіяни атакували українську енергетику
росія постійно обстрілює енергосистему України і знижує генерацію нею електроенергії.

Про це йдеться в звіті ISW.

Війська рф завдають ударів по енергетичних об'єктах України,аби підірвати її оборонно-промисловий потенціал, а також щоб зруйнувати енергетичну систему України, ворог намагається використати дефіцит систем ППО.

В звіті аналітики написали, що масові атаки загарбників цієї зими були переважно спрямовані на підприємства української оборонно-промислової бази. 

Через це в ISW вважають, що й атаки на енергеотичну інфраструктуру націлені на руйнування енергетичної мережі, щоб зупинити зусилля України зі швидкого розширення ОПБ. 

"російські війська не змогли зруйнувати українську енергосистему 22 березня, але можуть продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі в наступних серіях ударів. Зокрема для того, щоб скористатися постійними затримками в наданні західної допомоги у сфері безпеки, які суттєво обмежать можливості української системи протиповітряної оборони", - пишуть експерти.

ISW нагадав, що за ці два роки російські окупанти  неухильно обстрілювали енергосистему України та знижували генерацію нею електроенергії. Це почалося з захоплення ЗАЕС та Каховської гідроелектростанції у 2022 році. Вже у 2023 році греблю підірвали, а зараз було пошкоджено Дніпровську гідроелектростанцію у Запоріжжі. Атаки вивели ДГЕС з ладу, а її ремонт займе деякий час.

Аналітики вважажють, що ракетні обстріли можуть підтримати зусилля росії на дестабілізацію ситуації в країні, оскільки кремль прагне знизити внутрішню і міжнародну довіру до українського уряду.

"Південне оперативне командування Збройних сил України 22 березня попередило, що росія готує інформаційні операції, спрямовані на те, щоб неправдиво представити Україну як країну без влади", - підвумували у ISW.

Нагадаємо, що вчора відбулась масштабна атака на енергетику. Україна стикається зі збоєм у постачанні світла, лінія до ЗАЕС відключена.

 

РосіяенергетикаатакаISW

Останні матеріали

Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Політика
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2024, 22:57
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Політика
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Переклад iPress – 21 березня 2024, 08:07
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється