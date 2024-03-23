В ISW розказали чому росіяни атакували українську енергетику

росія постійно обстрілює енергосистему України і знижує генерацію нею електроенергії.

Про це йдеться в звіті ISW.

Війська рф завдають ударів по енергетичних об'єктах України,аби підірвати її оборонно-промисловий потенціал, а також щоб зруйнувати енергетичну систему України, ворог намагається використати дефіцит систем ППО.

В звіті аналітики написали, що масові атаки загарбників цієї зими були переважно спрямовані на підприємства української оборонно-промислової бази.

Через це в ISW вважають, що й атаки на енергеотичну інфраструктуру націлені на руйнування енергетичної мережі, щоб зупинити зусилля України зі швидкого розширення ОПБ.

"російські війська не змогли зруйнувати українську енергосистему 22 березня, але можуть продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі в наступних серіях ударів. Зокрема для того, щоб скористатися постійними затримками в наданні західної допомоги у сфері безпеки, які суттєво обмежать можливості української системи протиповітряної оборони", - пишуть експерти.

ISW нагадав, що за ці два роки російські окупанти неухильно обстрілювали енергосистему України та знижували генерацію нею електроенергії. Це почалося з захоплення ЗАЕС та Каховської гідроелектростанції у 2022 році. Вже у 2023 році греблю підірвали, а зараз було пошкоджено Дніпровську гідроелектростанцію у Запоріжжі. Атаки вивели ДГЕС з ладу, а її ремонт займе деякий час.

Аналітики вважажють, що ракетні обстріли можуть підтримати зусилля росії на дестабілізацію ситуації в країні, оскільки кремль прагне знизити внутрішню і міжнародну довіру до українського уряду.

"Південне оперативне командування Збройних сил України 22 березня попередило, що росія готує інформаційні операції, спрямовані на те, щоб неправдиво представити Україну як країну без влади", - підвумували у ISW.

Нагадаємо, що вчора відбулась масштабна атака на енергетику. Україна стикається зі збоєм у постачанні світла, лінія до ЗАЕС відключена.