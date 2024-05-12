Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ISW пояснили, чому кремль хоче захопити Вовчанськ

12 травня 2024, 12:21
В ISW пояснили, чому кремль хоче захопити Вовчанськ
росіяни вважають, що це дозволить їм просуватись в напрямку Великого Бурлука.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

В Харківській області армія рф намагається швидко захопити простір бойових дій на схід від річки Сіверський Донець і захопити Вовчанськ. 

В Інституті вивчення війни вважають, що на думку російського командування, це може загрожувати українському угрупуванню на Куп’янському напрямку. Аналітики ISW мають геолокаційні знімки за 11 травня, на яких зафіксовано руйнування росіянами мосту через дамбу Сіверського Донця в Старому Салтові, а також удар по мосту через річку Вовча, що з’єднує Тихе та Вовчанські Хутори.

росіяни хочуть ізолювати бійців ЗСУ, які діяли по обидва боки водних об’єктів, щоб не дати їм підтримати оборону біля Вовчанська. Також загарбники намагались знищити українські наземні лінії зв’язку (GLOC) на південний захід і схід від Вовчанська. Це свідчить про те, що ворог зосередиться на захопленні Вовчанська замість того, щоб намагатися обійти його або розширити фронт далі на схід вздовж кордону.

В ISW впевнені, що росіяни можуть планувати застосувати наступальні дії під Вовчанськом, щоб натиснути на оперативний тил ЗСУ, які обороняються на Куп'янському напрямку. Це потрібно ворогу, щоб змусити командування відвести українські підрозділи на цій ділянці фронті.

Водночас плацдарм у Вовчанську мало допоміг би російським зусиллям просунутися до Харкова. Є ймовірність, що противник розраховує, що це дозволить їм просуватись в напрямку Великого Бурлука.

Однак ISW зазначає, що просування далі на південь від Вовчанська вимагатиме від росіян довгих переїздів по відкритій місцевості. Подібні спроможності ворожі війська не продемонстрували за останні півтора року боїв в Україні.

 
харківщинаармія рфнаступ рф

Останні матеріали

Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється