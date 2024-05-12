В ISW пояснили, чому кремль хоче захопити Вовчанськ

росіяни вважають, що це дозволить їм просуватись в напрямку Великого Бурлука.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

В Харківській області армія рф намагається швидко захопити простір бойових дій на схід від річки Сіверський Донець і захопити Вовчанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що на думку російського командування, це може загрожувати українському угрупуванню на Куп’янському напрямку. Аналітики ISW мають геолокаційні знімки за 11 травня, на яких зафіксовано руйнування росіянами мосту через дамбу Сіверського Донця в Старому Салтові, а також удар по мосту через річку Вовча, що з’єднує Тихе та Вовчанські Хутори.

росіяни хочуть ізолювати бійців ЗСУ, які діяли по обидва боки водних об’єктів, щоб не дати їм підтримати оборону біля Вовчанська. Також загарбники намагались знищити українські наземні лінії зв’язку (GLOC) на південний захід і схід від Вовчанська. Це свідчить про те, що ворог зосередиться на захопленні Вовчанська замість того, щоб намагатися обійти його або розширити фронт далі на схід вздовж кордону.

В ISW впевнені, що росіяни можуть планувати застосувати наступальні дії під Вовчанськом, щоб натиснути на оперативний тил ЗСУ, які обороняються на Куп'янському напрямку. Це потрібно ворогу, щоб змусити командування відвести українські підрозділи на цій ділянці фронті.

Водночас плацдарм у Вовчанську мало допоміг би російським зусиллям просунутися до Харкова. Є ймовірність, що противник розраховує, що це дозволить їм просуватись в напрямку Великого Бурлука.

Однак ISW зазначає, що просування далі на південь від Вовчанська вимагатиме від росіян довгих переїздів по відкритій місцевості. Подібні спроможності ворожі війська не продемонстрували за останні півтора року боїв в Україні.