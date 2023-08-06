В ISW пояснили мету ударів по суднах росії

Удари ЗСУ по російських військово-морських цілях, імовірно, є частиною цілеспрямованої кампанії з перехоплення, спрямованої на створення сприятливих умов для проведення більш масштабних контрнаступальних операцій.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

Український морський безпілотник завдав удару по російському десантному кораблю Оленегорський горняк класу Ропуха і пошкодження корабля дуже значні.

Міноборони Великобританії повідомило, що на знімках корабля видно, що він крениться на 30-40 градусів, що свідчить або про те, що кілька водонепроникних відсіків були пробиті ударом безпілотника, або про те, що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень були неефективними.

"Схоже, що тепер українські сили розширюють свої зусилля, включивши до них і військово-морські цілі як складову частину цих зусиль.

Українські офіційні особи неодноразово заявляли про свою прихильність цілеспрямованій кампанії з перехоплення російських військових цілей з метою послабити російську логістику і обороноздатність, щоб створити сприятливі умови для майбутніх українських контрнаступальних дій", - написали британські військові.

Там також вважають, що українські сили продовжують створювати умови для майбутніх вирішальних операцій за допомогою кампанії з перехоплення, як вони це робили до і під час контрнаступальних операцій в Харківській і Херсонській областях в минулому році.

"Однак тепер вони завдають ударів набагато глибше в російські тилові райони і охоплюють морські об'єкти", - написали в міноборони Британії.