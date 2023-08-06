Матеріали:
Теми:

В ISW пояснили мету ударів по суднах росії

06 серпня 2023, 09:47
В ISW пояснили мету ударів по суднах росії
Defence-ua.com
Удари ЗСУ по російських військово-морських цілях, імовірно, є частиною цілеспрямованої кампанії з перехоплення, спрямованої на створення сприятливих умов для проведення більш масштабних контрнаступальних операцій.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

Український морський безпілотник завдав удару по російському десантному кораблю Оленегорський горняк класу Ропуха і пошкодження корабля дуже значні. 

Міноборони Великобританії повідомило, що на знімках корабля видно, що він крениться на 30-40 градусів, що свідчить або про те, що кілька водонепроникних відсіків були пробиті ударом безпілотника, або про те, що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень були неефективними.

"Схоже, що тепер українські сили розширюють свої зусилля, включивши до них і військово-морські цілі як складову частину цих зусиль.

Українські офіційні особи неодноразово заявляли про свою прихильність цілеспрямованій кампанії з перехоплення російських військових цілей з метою послабити російську логістику і обороноздатність, щоб створити сприятливі умови для майбутніх українських контрнаступальних дій", - написали британські військові. 

Там також вважають, що українські сили продовжують створювати умови для майбутніх вирішальних операцій за допомогою кампанії з перехоплення, як вони це робили до і під час контрнаступальних операцій в Харківській і Херсонській областях в минулому році.

"Однак тепер вони завдають ударів набагато глибше в російські тилові райони і охоплюють морські об'єкти", - написали в міноборони Британії.

Вчора також стадо відомо, що дрон атакував танкер поблизу Керченського мосту.
ЗСУкорабліISWморські дрони

Останні матеріали

Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється