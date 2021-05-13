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В Італії Google оштрафували на 100 мільйонів євро через зловживання на ринку

Італійський регулятор заявив, що Google має домінантну позицію на ринку через встановлений на смартфони з операційній системою Android маркетплейс Google Play
В Італії регулятор оштрафував техгіганта Google на 102 мільйони євро через зловживання монопольним становищем - компанія протягом двох років обмежувала конкуренцію на користь Google Maps.
В Італії Google оштрафували на 100 мільйонів євро через зловживання на ринку Фото: DuckDuckGo

Італійський регулятор заявив, що Google має домінантну позицію на ринку через встановлений на смартфони з операційній системою Android маркетплейс Google Play, повідомляє "Економічна правда".

Завдяки ньому користувачі можуть завантажувати інші додатки на свої смартфони. Водночас, Google має змогу контролювати, скільки людей побачать окремий застосунок - тобто, впливати на охоплення.

Крім того, близько трьох четвертих населення країни використовують саме смартфони на операційній системі від Google, додав регулятор.

Google не дозволив застосунку для електромобілів JuicePass працювати на Android Auto, що дозволяє використовувати застосунки під час керування автівкою. Завдяки JuicePass користувачі можуть знайти на мапі заряджувальні станції для електрокарів та переглядати інформацію про них.

Таким чином компанія обмежувала роботу JuicePass на користь власного Google Maps протягом двох років, внаслідок чого поставив під загрозу здатність компанії-розробника Enel X створювати клієнтську базу. 

Як додав регулятор, така поведінка може негативно вплинути на розвиток ринку електромобілів та їхнього використання у визначний для цього момент. Крім штрафу, Google зобов’язали дозволити роботу JuicePass на Android Auto.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф розміром у мільйон гривень на українську філію Google, ТОВ "Гугл", за неподання інформації у розслідуванні.

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13 05 2021 15:28
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