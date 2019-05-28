В Італії мером міста вперше обрали трансгендера

Жителі містечка Тромелло, яке налічує менше 4 тисяч осіб, підтримали його – на виборах він отримав понад 37,5% голосів

Мером невеличкого міста Тромелло в північноіталійській області Ломбардія обрали трансгендера Джанмарко Негрі.

40-річний адвокат Джанмарко Негрі став першим трансгендером, обраним мером Італії. Ще п'ять років тому він був жінкою на ім'я Марія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

Під час передвиборної кампанії Негрі, який раніше став популярним завдяки своїй активній діяльності на захист прав сексуальних меншин, пояснив землякам, що завжди відчував себе чоловіком і чотири роки тому прийняв рішення провести кілька хірургічних операцій, щоб змінити стать.

Жителі містечка Тромелло, яке налічує менше 4 тисяч осіб, підтримали його – на виборах він отримав понад 37,5% голосів.

Всього на виборах в Тромелло балотувалися чотири кандидати, в тому числі і заступник мера.

Нагадаємо, що адвокатка, представниця позапарламентської партії "Прогресивна Словаччина" Зузана Чапутова перемогла в другому турі президентських виборів. Вона стала першою жінкою на цій посаді за всю історію країни.