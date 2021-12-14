В Італії на тлі пандемії різко впала народжуваність

Трохи більш ніж за десять років народжуваність в Італії знизилася на третину: в 2020 народилося 404 892 дитини в порівнянні з 576 659 в 2008 році

Італійське статистичне агентство ISTAT повідомило у вівторок, що під час пандемії італійські жінки народжують значно менше дітей, ніж будь-коли раніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

У січні 2021 року - через 10 місяців після драконівського локдауну в Італії - зафіксували найнижчий рівень народжуваності за всю історію. Зниження склало 13,6% порівняно з тим самим місяцем роком раніше. Це означає, що народилося майже на 5000 дітей менше.

ISTAT заявив, що після значних падінь також у листопаді та грудні 2020 року мало сумнівів у тому, якою є роль пандемії, і що ця тенденція, схоже, зберігається.

Трохи більш ніж за десять років народжуваність в Італії знизилася на третину: в 2020 народилося 404 892 дитини в порівнянні з 576 659 в 2008 році.

Майже всі ці зниження пов'язані із сім'ями, в яких двоє батьків є італійцями.

Нагадаємо, що в Італії зафіксували найнижчий коефіцієнт народжуваності з початку його відстеження в 1861 році.