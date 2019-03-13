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В Італії офіційно заборонили дітям без щеплень відвідувати садки і школи

Дітей до шести років без доказів вакцинації виключать з дитсадків
В Італії набув чинності закон, згідно з яким дітям до 6 років без щеплень заборонили відвідувати дитячі садки і школи, а батьків дітей від 6 до 16 років штрафуватимуть за відсутність.
В Італії офіційно заборонили дітям без щеплень відвідувати садки і школи Фото: info-rm.com

Так, дітей до шести років без доказів вакцинації виключать з дитсадків.

Натомість дітям у віці від 6 до 16 років не заборонено відвідувати школу, але їхніх батьки оштрафують на суму до 500 євро, якщо діти завершать обов’язковий курс вакцинації, повідомляєє BBC.

Згідно з законом, перед тим, як іти у школу, діти повинні отримати низку обов’язкових щеплень, зокрема від вітряної віспи, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту та краснухи. 

Влада Італії зазначає, що з моменту розробки закону кількість щеплених дітей почала зростати. Цей законопроект ухвалили у зв’язку зі зростанням кількості випадків захворювання на кір у країні. Він мав на меті підвищити рівень вакцинації в Італії з 80% до 95%.

Нагадаємо, YouTube відключив платну рекламу на відео тих каналів, які просувають рух проти вакцинації. Такі відео суперечать рекламній політиці, бо містять "небезпечну та шкідливу рекламу".

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13 03 2019 10:52
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