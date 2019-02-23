YouTube відключив монетизацію каналів, які виступають проти вакцинації

YouTube відключив платну рекламу на відео тих каналів, які просувають рух проти вакцинації.

"У нас є суворі правила, які регулюють, на яких відео ми дозволяємо показувати рекламу, а відео, які просувають контент проти вакцинації, ці правила порушують. Ми активно застосовуємо ці правила: й коли знаходимо порушників, негайно на це реагуємо", — зазначив представник YouTube, інформує BuzzFeed News.

Рекламні оголошення показували на каналах VAXXED TV, LarryCook333, iHealthTube та інші.

Раніше видання BuzzFeed News помітило, що платформа YouTube пропонувала переглянути антивакцинальні відео у відповідь на запити "чи безпечні вакцини" та "імунізація".

Сім різних рекламодавців заявили, що вони не знали, що їхню рекламу показують на відео, що стосується антивакцинальної теми. Серед реклами на відео антивакцинальних роликів також була реклама фармакологічної компанії Nomad Health.

Nomad Health помітили це та звернулися до платформи з проханням прибрати рекламу.

Видання також зазначає, що YouTube ввів нову інформаційну панель, яка з'являтиметься біля відео, що просувають відмову від вакцинації та буде посилатися на статтю Вікіпедії щодо вакцинації.

Від кору на Філіппінах померли 136 людей, більшість із них - діти віком від одного до чотирьох років. За даними представників органів охорони здоров'я, у країні вже захворіли понад 8400 осіб. Головна причина спалаху кору - відмова від вакцинації.

В Україні від початку 2019 року від кору померли вже дев'ять людей. Протягом 7-го тижня 2019 року на кір захворіли 3 264 українці — 1 545 дорослих та 1 719 дітей.