Епідемія холери в Африці досягла найвищого рівня за чверть століття – Reuters

Через хворобу померли понад 7 000 людей.

За останній рік в Африці зареєстрували близько 300 000 випадків захворювання на холеру — це найвищий показник за останні 25 років.

Про це повідомляє Африканський центр контролю та профілактики захворювань (CDC), передає Reuters.

Через хворобу померли понад 7 000 людей, а загальна кількість випадків зросла на 30% порівняно з минулим роком. Найбільше постраждали Ангола та Бурунді. Основні причини загострення епідемії — руйнування водної інфраструктури та обмежений доступ до безпечної питної води.

У Демократичній Республіці Конго ситуація поступово стабілізується, а у Південному Судані та Сомалі — покращується. Водночас у районах, де тривають бойові дії, ризики залишаються високими: холера швидко поширюється в переповнених таборах із поганими санітарними умовами.

Крім того, в Ефіопії зафіксували вісім підозр на геморагічну лихоманку. Спалах мавпячої віспи йде на спад, але випадки хвороби все ще реєструють у Кенії, Гвінеї, Ліберії та Гані.

Холера — гостре кишкове інфекційне захворювання, що викликається бактерією V. cholerae. Хвороба передається фекально-оральним шляхом, найчастіше через забруднену воду та їжу, а також побутові контакти. Без адекватної медичної допомоги холера може призвести до смерті через зневоднення та втрату електролітів.

Нагадаємо, у 2022 році в Лівані вперше за 30 років зафіксували випадок холери в сільській місцевості на півночі Аккар.