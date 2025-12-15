Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МЗС України прокоментувало вербування громадян Ботсвани росією

15 грудня 2025, 20:17
МЗС України прокоментувало вербування громадян Ботсвани росією
Фото: slovoidilo.ua
Україна закликає уряди Африки викривати такі схеми.

Міністерство закордонних справ України (МЗС) офіційно відреагувало на повідомлення про те, що двоє громадян Ботсвани ймовірно стали жертвами російських вербувальних схем для участі у війні проти України.

У заяві, опублікованій у Facebook, відомство підкреслило, що цей інцидент є яскравим доказом системної політики Кремля, спрямованої на масове залучення іноземних громадян до бойових дій.

МЗС України наголошує, що з першого дня повномасштабного вторгнення російський державний апарат організовано і систематично проводить вербування, зокрема в країнах Африки. Для цього використовуються оманливі пропозиції, які маскуються під працевлаштування, навчання або фінансові стимули.

У Міністерстві зауважили, що такі методи не можна вважати поодинокими випадками чи діяльністю несанкціонованих посередників.

"Вони є організованою та системною політикою, що реалізується російським державним апаратом у межах агресивної війни проти України, що становить грубе порушення Статуту ООН, норм міжнародного гуманітарного права та фундаментальних стандартів прав людини", – йдеться у повідомленні МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство привітало проактивні кроки уряду Ботсвани, спрямовані на перевірку цієї інформації та застереження своїх громадян від сумнівних міжнародних вербувальних схем.

Україна звернулася до всіх урядів держав Африки із закликом зберігати пильність, викривати подібні випадки, та вживати заходів для недопущення втягнення своїх громадян у війну, незалежно від методів, чи то дезінформація, примус, чи фінансові стимули.

