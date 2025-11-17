Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британії висунули вимоги щодо репарацій за работоргівлю – Reuters

17 листопада 2025, 08:50
Британії висунули вимоги щодо репарацій за работоргівлю – Reuters
Фото: Gwenn Dubourthoumieu / AFP
Країни Карибського басейну та Африки вимагають репарацій від Великої Британії.

Країни Карибського басейну та Африки працюють над планом компенсацій за торгівлю африканськими рабами, жертвами якої стали понад 12,5 мільйона людей.

Країни Карибського басейну та Африки вимагають репарацій від Великої Британії. Вимоги висувають члени організації КАРИКОМ — групи з 15 держав Карибського басейну — та країни Африканського союзу. Вони вимагають компенсації за торгівлю африканськими рабами, яка тривала з XV по XIX століття, жертвами якої стали понад 12,5 мільйона людей.

Про це пише Reuters.

У КАРИКОМ є план репарацій, який включає в себе заклики до повних і офіційних вибачень, освітніх програм, списання боргів і грошової компенсації, тоді як Африканський союз розробляє свій власний план. При цьому у Європі зростає негативна реакція на репарації, і багато європейських лідерів виступають проти навіть обговорення цієї теми. Вони впевненні, що сучасні держави та інститути не повинні нести відповідальність за історичні помилки.

Не сприймає вимоги і британська влада. Британський прем’єр Стармер на саміті Співдружності націй у Самоа заявив, що він віддає перевагу "дивитися в майбутнє, а не брати участь у дуже довгих, нескінченних дискусіях про репарації за минуле".

репараціїБританіяАфрикарабство

