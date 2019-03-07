CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півдні Італії почалося виверження вулкана Стромболі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії почалося виверження вулкана Стромболі
Останнє масштабне виверження Стромболі відбулося в 2009 році
Фото: twitter.com/SaiaCarmelo
Вулкан розташований на невеликому острові в Тірренському морі, там проживає кілька сотень людей. Останнє масштабне виверження Стромболі відбулося в 2009 році, повідомляє "Дождь".
Нагадаємо, що у травні на італійському острові Сицилія активізувався найбільший діючий вулкан Європи Етна.
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