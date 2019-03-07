В Італії почалося виверження вулкана Стромболі

Останнє масштабне виверження Стромболі відбулося в 2009 році

На півдні Італії почалося виверження вулкана Стромболі.

Вулкан розташований на невеликому острові в Тірренському морі, там проживає кілька сотень людей. Останнє масштабне виверження Стромболі відбулося в 2009 році, повідомляє "Дождь".

Нагадаємо, що у травні на італійському острові Сицилія активізувався найбільший діючий вулкан Європи Етна.