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В Італії почалося виверження вулкана Стромболі

Останнє масштабне виверження Стромболі відбулося в 2009 році
На півдні Італії почалося виверження вулкана Стромболі.
В Італії почалося виверження вулкана Стромболі Фото: twitter.com/SaiaCarmelo

Вулкан розташований на невеликому острові в Тірренському морі, там проживає кілька сотень людей. Останнє масштабне виверження Стромболі відбулося в 2009 році, повідомляє "Дождь".

Нагадаємо, що у травні на італійському острові Сицилія активізувався найбільший діючий вулкан Європи Етна.

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03 07 2019 21:53
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