В Італії повідомляють про наростання епідемії коронавірусу

Індекс відтворення вірусу, який показує, скільки в середньому людей заражає один хворий, зріс до 1,4

В Італії показники свідчать про наростання епідемії коронавірусу по всій території країни.

Про це повідомляє ANSA, цитуючи моніторинговий звіт органів охорони здоров’я.

За тиждень 1-7 липня показник захворюваності на 100 000 населення досягнув 1071, на 760 більше, ніж минулого тижня.

Індекс відтворення вірусу, який показує, скільки в середньому людей заражає один хворий, зріс до 1,4.

Інцидентність перевищує 1000 на 100 000 населення в одинадцяти регіонах країни, і вже жоден не залишається зоною низького ризику.

Заповненість місць у реанімаціях складає 3,5% - дещо більше, ніж тиждень тому станом на 30 червня; заповненість ковідних відділень загалом - 13,3%, порівняно з 10,3% тиждень тому.

Про сьому хвилю коронавірусу заговорили також у Франції, де добовий приріст хворих вперше за довгий час перевищив 200 000, проте влада поки не збирається повертати зобов’язуючі протиепідемічні правила.