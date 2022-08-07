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В Італії повідомляють про наростання епідемії коронавірусу

Індекс відтворення вірусу, який показує, скільки в середньому людей заражає один хворий, зріс до 1,4
В Італії показники свідчать про наростання епідемії коронавірусу по всій території країни.
В Італії повідомляють про наростання епідемії коронавірусу Фото: CTK Photo
Про це повідомляє ANSA, цитуючи моніторинговий звіт органів охорони здоров’я.
 
За тиждень 1-7 липня показник захворюваності на 100 000 населення досягнув 1071, на 760 більше, ніж минулого тижня. 
 
Індекс відтворення вірусу, який показує, скільки в середньому людей заражає один хворий, зріс до 1,4. 
 
Інцидентність перевищує 1000 на 100 000 населення в одинадцяти регіонах країни, і вже жоден не залишається зоною низького ризику.
 
Заповненість місць у реанімаціях складає 3,5% - дещо більше, ніж тиждень тому станом на 30 червня; заповненість ковідних відділень загалом - 13,3%, порівняно з 10,3% тиждень тому. 
 
Про сьому хвилю коронавірусу заговорили також у Франції, де добовий приріст хворих вперше за довгий час перевищив 200 000, проте влада поки не збирається повертати зобов’язуючі протиепідемічні правила. 
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08 07 2022 16:13
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