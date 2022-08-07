НОВИНИВ Італії показники свідчать про наростання епідемії коронавірусу по всій території країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії повідомляють про наростання епідемії коронавірусу
Індекс відтворення вірусу, який показує, скільки в середньому людей заражає один хворий, зріс до 1,4
Фото: CTK Photo
Про це повідомляє ANSA, цитуючи моніторинговий звіт органів охорони здоров’я.
За тиждень 1-7 липня показник захворюваності на 100 000 населення досягнув 1071, на 760 більше, ніж минулого тижня.
Індекс відтворення вірусу, який показує, скільки в середньому людей заражає один хворий, зріс до 1,4.
Інцидентність перевищує 1000 на 100 000 населення в одинадцяти регіонах країни, і вже жоден не залишається зоною низького ризику.
Заповненість місць у реанімаціях складає 3,5% - дещо більше, ніж тиждень тому станом на 30 червня; заповненість ковідних відділень загалом - 13,3%, порівняно з 10,3% тиждень тому.
Про сьому хвилю коронавірусу заговорили також у Франції, де добовий приріст хворих вперше за довгий час перевищив 200 000, проте влада поки не збирається повертати зобов’язуючі протиепідемічні правила.
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08 07 2022 16:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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