В Італії провели нову операцію проти мафіозного клану Ндрангета, 48 затриманих
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство ANSA.
Операцію, що відбулася у четвер 21 січня, координувала прокуратура міста Катандзаро. У ній брали участь карабінери, фінансова поліція та співробітники спеціального розслідувального департаменту з боротьби з мафією - загалом близько 200 правоохоронців за підтримки службових собак та гелікоптера.
Затримали загалом 48 осіб. З них 13 забрали у слідчі ізолятори, 35 перебуватимуть під домашнім арештом, повідомляють джерела агентства.
Повідомляється, що серед затриманих є і держслужбовці, підозрювані у зв’язках з кланом та впливовими бізнесменами.
"Ндрангета" вважається найпотужнішим кланом італійської мафії, що контролює значну частку торгівлі кокаїном у Європі.
Нагадаємо, що 11 січня в Італії розпочався найбільший за 30 років судовий процес над мафією: 355 обвинувачених
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