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В Італії провели нову операцію проти мафіозного клану Ндрангета, 48 затриманих

Операцію, що відбулася у четвер 21 січня, координувала прокуратура міста Катандзаро
В Італії провели нову операцію проти найпотужнішого мафіозного клану "Ндрангета", у рамках якої затримали 48 осіб.
В Італії провели нову операцію проти мафіозного клану Ндрангета, 48 затриманих Фото: nytexaminer.com

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство ANSA.

Операцію, що відбулася у четвер 21 січня, координувала прокуратура міста Катандзаро. У ній брали участь карабінери, фінансова поліція та співробітники спеціального розслідувального департаменту з боротьби з мафією - загалом близько 200 правоохоронців за підтримки службових собак та гелікоптера.

Затримали загалом 48 осіб. З них 13 забрали у слідчі ізолятори, 35 перебуватимуть під домашнім арештом, повідомляють джерела агентства.

Повідомляється, що серед затриманих є і держслужбовці, підозрювані у зв’язках з кланом та впливовими бізнесменами.

"Ндрангета" вважається найпотужнішим кланом італійської мафії, що контролює значну частку торгівлі кокаїном у Європі.

Нагадаємо, що 11 січня в Італії розпочався найбільший за 30 років судовий процес над мафією: 355 обвинувачених

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21 01 2021 16:32
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