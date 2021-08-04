В Італії припинять цензурувати фільми з моральних та релігійних міркувань
За законом про цензуру кіно від 1914 року влада Італії мала право вирізати сцени з фільмів або повністю забороняти картини до прокату, повідомляє "Громадське". У більшості випадків фільм цензурували через еротичні сцени чи показ насильства. Однак могли обмежити показ і з релігійних та політичних міркувань.
За даними проєкту CineCensura, після Другої світової війни в Італії зазнали цензури 274 італійські фільми, 130 американських фільмів та 321 кінострічка з інших країн.
Найбільш гучним прикладом є цензурування еротичної драми італійського режисера Бернардо Бертолуччі "Останнє танго в Парижі" 1972 року. Стрічка отримала номінацію на "Оскар" (за найкращу чоловічу роль у виконанні Марлона Брандо), але на Батьківщині її повністю заборонили до перегляду.
Кадр з фільму "Останнє танго в Парижі" 1972 року, який 15 років був під забороною для показу в Італії
Фото: IMDb
Суд в Італії постановив знищити всі копії кінокартини та залишити лише три екземпляри, які повинні були зберігатися як «свідчення злочину». Однак з 1987 року фільм знову дозволили показувати.
Останній випадок цензурування фільму в Італії стався у 2012 році. Тоді у країні заборонили до показу хоррор "Morituris" режисера Раффаеле Піккіо через графічність насилля у стрічці.
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