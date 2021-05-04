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Гільдія кіноакторів США назвала переможців щорічної премії

Найкращим акторським складом у драматичному серіалі цьогоріч стали актори серіалу "Корона"
Гільдія кіноакторів США оголосила переможців 27-ї щорічної премії Screen Actors Guild Awards (SAGA).
Гільдія кіноакторів США назвала переможців щорічної премії Фото: Укрінформ

Премію Гільдії за найкращий акторський склад в ігровому фільмі здобула картина американського режисера Аарона Соркіна "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7), повідомляє "Укрінформ".

У номінації "Краща жіноча роль" перемогла володарка премій "Еммі", "Тоні" та "Оскар" Віола Девіс за роль у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу", а найкращим виконавцем чоловічої ролі був посмертно визнаний Чедвік Боузман за роботу в цій же стрічці.

Приз за кращу жіночу роль другого плану отримала південнокорейська актриса Юн Йо Джон ("Мінарі"), а за кращу чоловічу роль - Деніел Калуя ("Юда і Чорний Месія").

Найкращим акторським складом у драматичному серіалі цьогоріч стали актори серіалу "Корона", а комедійного - "Шіттс Крік".

Переможцями в інших номінаціях стали:

краща актриса у драматичному серіалі – Джилліан Андерсон ("Корона");

кращий актор у драматичному серіалі – Джейсон Бейтман ("Озарк");

краща актриса у комедійному серіалі – Кетрін О’Хара ("Шіттс Крік");

кращий актор у комедійному серіалі – Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо");

краща актриса у телефільмі або мінісеріал – Аня Тейлор-Джой ("Ферзевий гамбіт");

кращий актор у телефільмі або мінісеріал – Марк Руффало ("Я знаю, що це правда");

краща команда каскадерів у художньому фільмі - "Диво-жінка 1984";

краща команда каскадерів у телесеріалі - "Мандалорець".

Премія Гільдії кіноакторів США вручається з 1995 року і входить до числа найпрестижніших нагород у світі кіно.

Нагадаємо, що "Золотого ведмедя" 71-го Берлінале здобула картина румунського режисера Раду Жуде

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05 04 2021 10:29
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