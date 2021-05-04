Гільдія кіноакторів США назвала переможців щорічної премії
Премію Гільдії за найкращий акторський склад в ігровому фільмі здобула картина американського режисера Аарона Соркіна "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7), повідомляє "Укрінформ".
У номінації "Краща жіноча роль" перемогла володарка премій "Еммі", "Тоні" та "Оскар" Віола Девіс за роль у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу", а найкращим виконавцем чоловічої ролі був посмертно визнаний Чедвік Боузман за роботу в цій же стрічці.
Приз за кращу жіночу роль другого плану отримала південнокорейська актриса Юн Йо Джон ("Мінарі"), а за кращу чоловічу роль - Деніел Калуя ("Юда і Чорний Месія").
Найкращим акторським складом у драматичному серіалі цьогоріч стали актори серіалу "Корона", а комедійного - "Шіттс Крік".
Переможцями в інших номінаціях стали:
краща актриса у драматичному серіалі – Джилліан Андерсон ("Корона");
кращий актор у драматичному серіалі – Джейсон Бейтман ("Озарк");
краща актриса у комедійному серіалі – Кетрін О’Хара ("Шіттс Крік");
кращий актор у комедійному серіалі – Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо");
краща актриса у телефільмі або мінісеріал – Аня Тейлор-Джой ("Ферзевий гамбіт");
кращий актор у телефільмі або мінісеріал – Марк Руффало ("Я знаю, що це правда");
краща команда каскадерів у художньому фільмі - "Диво-жінка 1984";
краща команда каскадерів у телесеріалі - "Мандалорець".
Премія Гільдії кіноакторів США вручається з 1995 року і входить до числа найпрестижніших нагород у світі кіно.
Нагадаємо, що "Золотого ведмедя" 71-го Берлінале здобула картина румунського режисера Раду Жуде
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Хмельниччина пропонує туристичний маршрут вихідного дня
- ВІДЕО Хот-доги на лаві: виверження вулкану в Ісландії стало центром незвичного туризму
- ФОТО В Австралії знайшли найдавніший у регіоні наскельний малюнок тварини
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"