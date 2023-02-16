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Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїхав до Києва і привіз авто для ЗСУ

16 лютого 2023, 17:14
Зірка
Актор серіалу “Гра престолів” Джек Глісон привіз до України пікап для українських військовослужбовців.

Під час зустрічі актора з журналістами в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу, але Джек, попри небезпеку, не припинив спілкування.

Про це написав Укрінформ

"Якщо всім нормально, то ми можемо продовжити", – сказав Джек Глісон.

Актор додав, що якби присутні почали панікувати, він обов’язково побіг би в укриття: "Я подивився на всіх під час тривоги. Усі були дуже спокійні. Мене це теж заспокоїло і я вирішив продовжувати. Звісно, якби всі почали бігати і кричати, то я б теж так зробив".

Джек розказав, що разом із друзями пригнав до України машину для військовослужбовців української армії. Раніше його друзі вже передали Україні майже 230 машин, 25 з яких вони пригнали особисто. "Я дуже радий, що мої друзі займаються такою справою і що я зміг взяти в цьому участь", – сказав актор.

Ірландець відзначив силу українців та висловив захоплення відвагою народу.

Джек планує провести в Україні кілька днів і впродовж цього часу він проведе майстер-класи і воркшопи з акторської майстерності, зустрінеться з українськими військовослужбовцями, візьме участь в благодійних зборах коштів та аукціонах для підтримки Збройних сил України.

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