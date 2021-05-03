"Золотого ведмедя" 71-го Берлінале здобула картина румунського режисера Раду Жуде

Найкращим фільмом 71-го Берлінале стала картина Bad Luck Banging or Loony Porn румунського режисера Раду Жуде.

Церемонія оголошення нагород Берлінале відбулася в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Через пандемію коронавірусу лауреати кінофестивалю на ньому не були присутні. Церемонія відбулася в онлайн-форматі.

Фільм-переможець розповідає про історію шкільної вчительки, чиї особисті дані опинилися в соціальних мережах. Після цього її кар'єра та репутація перебувають під загрозою, а вона зазнає суспільного осуду.

Гран-прі журі 71-го Берлінале отримала картина "Колеса удачі та фантазії" японського режисера і сценариста Рюсуке Хамагуті. Сюжет цього фільму поділений на три окремі новели і присвячений темі любові.

"Срібного ведмедя" 71-го Берлінале за найкращий сценарій отримав автор фільму "Вступ", південнокорейський режисер Хон Сан Су, який виграв приз торішнього Берлінале за найкращу режисуру. Нагороду за найкращу режисуру отримав Денеш Надь за угорську драму "Природне світло".

"Срібного ведмедя" за найкращу головну роль удостоєна Марен Еггерт, що зіграла у фільмі "Я твоя людина". "Срібний ведмідь" за найкращу роль другого плану дістався Біллі Кізлінгер, що зіграла у фільмі "Ліс - я бачу тебе всюди" угорського режисера Бенедека Флігауфа.

Фото: Інтерфакс-Україна

71-й Міжнародний берлінський кінофестиваль, який через пандемію коронавірусу відбувається у два етапи, відкрився 1 березня в онлайн-форматі. Відкриті покази для глядачів відбудуться з 9 до 20 червня: як у звичайних кінотеатрах, так і просто неба. До основного конкурсу фестивалю увійшли 15 картин. Серед картин, відібраних на фестиваль, були представлені роботи з Франції, Румунії, Ірану, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Угорщини, Мексики, Грузії. Більшість фільмів, що потрапили в основний конкурс Берлінале, - це роботи режисерів, що вже побували на фестивалі. З огляду на коронавірусні обмеження картини, представлені в конкурсі, були показані онлайн лише для професійної аудиторії - представників індустрії та преси. Берлінський кінофестиваль вважається одним із найпрестижніших світових кінооглядів разом із Каннами та Венецією. Він проводиться з 1951 року. Його головний приз - "Золотий ведмідь".

Нагадаємо, що у 2020 році "Золотого ведмедя" за найкращий короткометражний фільм отримала кінострічка "Т" (реж. Кіша Рей Візерспун, США)