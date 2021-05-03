"Золотого ведмедя" 71-го Берлінале здобула картина румунського режисера Раду Жуде
Церемонія оголошення нагород Берлінале відбулася в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Через пандемію коронавірусу лауреати кінофестивалю на ньому не були присутні. Церемонія відбулася в онлайн-форматі.
Фільм-переможець розповідає про історію шкільної вчительки, чиї особисті дані опинилися в соціальних мережах. Після цього її кар'єра та репутація перебувають під загрозою, а вона зазнає суспільного осуду.
Гран-прі журі 71-го Берлінале отримала картина "Колеса удачі та фантазії" японського режисера і сценариста Рюсуке Хамагуті. Сюжет цього фільму поділений на три окремі новели і присвячений темі любові.
"Срібного ведмедя" 71-го Берлінале за найкращий сценарій отримав автор фільму "Вступ", південнокорейський режисер Хон Сан Су, який виграв приз торішнього Берлінале за найкращу режисуру. Нагороду за найкращу режисуру отримав Денеш Надь за угорську драму "Природне світло".
"Срібного ведмедя" за найкращу головну роль удостоєна Марен Еггерт, що зіграла у фільмі "Я твоя людина". "Срібний ведмідь" за найкращу роль другого плану дістався Біллі Кізлінгер, що зіграла у фільмі "Ліс - я бачу тебе всюди" угорського режисера Бенедека Флігауфа.
Фото: Інтерфакс-Україна
71-й Міжнародний берлінський кінофестиваль, який через пандемію коронавірусу відбувається у два етапи, відкрився 1 березня в онлайн-форматі. Відкриті покази для глядачів відбудуться з 9 до 20 червня: як у звичайних кінотеатрах, так і просто неба.
До основного конкурсу фестивалю увійшли 15 картин. Серед картин, відібраних на фестиваль, були представлені роботи з Франції, Румунії, Ірану, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Угорщини, Мексики, Грузії. Більшість фільмів, що потрапили в основний конкурс Берлінале, - це роботи режисерів, що вже побували на фестивалі. З огляду на коронавірусні обмеження картини, представлені в конкурсі, були показані онлайн лише для професійної аудиторії - представників індустрії та преси.
Берлінський кінофестиваль вважається одним із найпрестижніших світових кінооглядів разом із Каннами та Венецією. Він проводиться з 1951 року. Його головний приз - "Золотий ведмідь".
Нагадаємо, що у 2020 році "Золотого ведмедя" за найкращий короткометражний фільм отримала кінострічка "Т" (реж. Кіша Рей Візерспун, США)
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Австралії знайшли найдавніший у регіоні наскельний малюнок тварини
- ФОТО В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років
- ФОТО Казкові скульптури митця з Тернопільщини приваблюють туристів
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"