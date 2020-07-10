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В Італії штрафуватимуть до 1000 євро за перебування без маски на вулиці

Уряд також підвищив штрафи за відмову носити маску до 400-1000 євро,
У новій постанові, схваленій італійським парламентом в середу вранці і яка набуде чинності з четверга, вказується, що люди повинні завжди носити маску, використовуючи її "навіть на відкритому повітрі, коли знаходяться поруч з іншими людьми, які не належать до тієї ж сім'ї".
В Італії штрафуватимуть до 1000 євро за перебування без маски на вулиці Фото: з вільних джерел

В Італії збільшили максимальний штраф за неносіння масок у громадських місцях до 1000 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Згідно з новим указом, носіння маски в Італії стане обов'язковим щоразу при виході з будинку, в будь-який час дня і у всіх частинах країни.

Уряд також підвищив штрафи за відмову носити маску до 400-1000 євро, при цьому були розгорнуті поліцейські патрулі для перевірки дотримання правил на вулицях.

Компанії, які не дотримуються правила у своїх приміщеннях, можуть бути оштрафовані на суму до 1000 євро і ризикують бути закритими на термін до 30 днів.

У новій постанові, схваленій італійським парламентом в середу вранці і яка набуде чинності з четверга, вказується, що люди повинні завжди носити маску, використовуючи її "навіть на відкритому повітрі, коли знаходяться поруч з іншими людьми, які не належать до тієї ж сім'ї".

Таким чином, штраф не передбачається, наприклад, за прогулянку по сільській місцевості зі своїм чоловіком або сусідом по будинку без маски.

Діти до шести років і люди з особливими обмеженими можливостями звільнені від носіння маски, як і всі, хто тренується наодинці на відкритому повітрі.

Дозволено знімати маску при вживанні їжі в ресторанах і кафе, які повинні тримати клієнтів на відстані не менше метра.

Нове правило посилює попередню вимогу носити маски в громадських місцях усередині приміщень і на відкритому повітрі з 18:00 до 6:00. І дотепер максимальна сума штрафу становила 400 євро.

Нагадаємо, що кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 48 тис., інфікованих - понад 35,7 млн осіб

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07 10 2020 15:42
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